Тульский губернатор рассказал о привлечении кадров в ОПК

ТУЛА, 23 авг — РИА Новости. Власти Тульской области привлекают высококвалифицированные кадры в оборонную промышленность за счет поддержки талантливой молодежи со школьной скамьи и создания достойных условий труда и жизни для тульских оружейников, сообщил РИА Новости представитель правительства региона со ссылкой на губернатора Алексея Дюмина.

"Тульская область — настоящая кузница кадров для оборонно-промышленного комплекса России. Мы обязаны сохранить преемственность и сделать работу продолжателей наших славных оружейных традиций высокотехнологичной и престижной. Правительство Тульской области свою задачу понимает и со всей ответственностью относится к её выполнению", — сказал глава региона.

Как отметил Дюмин, важно не просто подготовить специалистов, но и сделать так, чтобы они реально работали в отрасли.

"Необходимо ещё в школе заметить наиболее талантливых ребят, привить им интерес к точным наукам, заинтересовать в поступлении на техническую специальность и впоследствии удержать на заводе, а значит — создать достойные условия труда и жизни в целом", — сказал он.

Глава региона выступил с докладом о привлечении кадров на предприятия оборонно-промышленного комплекса Тульской области на круглом столе "Армия и ОПК — основа интеллектуально-технологического лидерства России" в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2017".

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