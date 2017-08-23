"Вертолеты России" запустили производство Ми-38Т для Минобороны России

КУБИНКА (Московская область), 23 авг — РИА Новости. Казанский вертолетный завод (КВЗ) холдинга "Вертолеты России" приступил к сборке первого опытного образца вертолёта Ми-38Т в рамках контракта на поставку Минобороны РФ партии этих машин в 2018 году, сообщили журналистам в среду в пресс-службе компании.

Ми-38Т является военной версией вертолета Ми-38. На опытном образце Ми-38Т будут проведены совместные летные испытания, по их результатам будут спланированы дальнейшие закупки вертолета Ми-38Т для нужд ВКС в рамках государственной программы вооружений 2018-2025 годов.

"Начало производства Ми-38Т в интересах Минобороны России — это знаменательный шаг для Казанского вертолетного завода и "Вертолетов России" в целом. Нам удалось запустить в производство новейшую машину, аналогов которой не было в истории отечественного вертолетостроения. Мы ожидаем, что Ми-38 будет востребован в России и за рубежом, поскольку эксплуатанты довольно часто сталкиваются с ситуациями, в которых требуется повышенная грузоподъемность и тяговооруженность вертолета", — цитируется в сообщении гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский.

На военном варианте Ми-38 планируется установить топливную систему с защитой от взрыва, дополнительные топливные баки для увеличения дальности полета, специальные средства связи и оборудование для применения членами экипажа морских спасательных костюмов.

Средний многоцелевой вертолет Ми-38 занимает нишу между Ми-8 и тяжелым Ми-26 и может применяться для перевозки грузов и пассажиров, в том числе VIP, использоваться в качестве поисково-спасательного вертолета и летающего госпиталя, а также для полетов над водной поверхностью. Он может эксплуатироваться в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климаты.