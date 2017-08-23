"Вертолеты России" запустили производство Ми-38Т для Минобороны России

КУБИНКА (Московская область), 23 авг — РИА Новости. Казанский вертолетный завод (КВЗ) холдинга "Вертолеты России" приступил к сборке первого опытного образца вертолёта Ми-38Т в рамках контракта на поставку Минобороны РФ партии этих машин в 2018 году, сообщили журналистам в среду в пресс-службе компании.
Ми-38Т является военной версией вертолета Ми-38. На опытном образце Ми-38Т будут проведены совместные летные испытания, по их результатам будут спланированы дальнейшие закупки вертолета Ми-38Т для нужд ВКС в рамках государственной программы вооружений 2018-2025 годов.
На военном варианте Ми-38 планируется установить топливную систему с защитой от взрыва, дополнительные топливные баки для увеличения дальности полета, специальные средства связи и оборудование для применения членами экипажа морских спасательных костюмов.
Средний многоцелевой вертолет Ми-38 занимает нишу между Ми-8 и тяжелым Ми-26 и может применяться для перевозки грузов и пассажиров, в том числе VIP, использоваться в качестве поисково-спасательного вертолета и летающего госпиталя, а также для полетов над водной поверхностью. Он может эксплуатироваться в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климаты.