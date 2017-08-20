На учениях под Воронежем артиллеристы уничтожили базы "противника"

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Артиллеристы из установок "Град", "Мста" и "Торнадо" нанесли массированный удар по складам, паркам военной техники и базам условного противника на учениях в Воронежской области, сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Как рассказали в ведомстве, артиллерийский удар был нанесен ночью в ходе проведения первого двустороннего командно-штабного учения вновь сформированных мотострелковых дивизий ЗВО.

"На заключительном этапе учения расчеты артиллерийских установок 2С19 "Мста-С", БМ-21 "Град" провели артподготовку для прорыва вглубь обороны условного противника мотострелковых и танковых подразделений. Одновременно артиллерийские расчеты реактивных систем "Торнадо-Г" и дивизиона 152-мм артиллерийских гаубиц "Мста-Б" выполнили противоогневой маневр и скорректировали огонь батарей в ночных условиях по позициям тыла противника на удаление свыше 20 км. Стрельба велась с закрытых огневых позиций", — говорится в сообщении.

Всего на двусторонних учения было задействовано три общевойсковых полигона в трех регионах, около 2 тысяч военнослужащих и почти 600 единиц вооружения и военной техники ЗВО. Личный состав, вооружение и военная техника приступили к перебазированию в пункты постоянной дислокации.