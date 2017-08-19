Ракетчики заступили на патрулирование от Тверской до Иркутской областей

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Одиннадцать ракетных полков ПГРК находятся на маршрутах боевого патрулирования от Тверской до Иркутской областей, сообщает пресс-служба Минобороны.

"В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на маршрутах боевого патрулирования от Тверской до Иркутской областей находятся 11 ракетных полков ПГРК "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс". Треть из них совершает интенсивные маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования в четырех регионах России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что наряду с задачами по приведению соединений в различные степени боевой готовности, а также совершением маневров, осваиваются новые районы боевого патрулирования. Противодействие ракетчиков "диверсантам" дополнительно осложняется заблаговременной заброской сил спецназначения "противника" в районы несения боевого дежурства.

Во время марша колонн ракетчики получили информацию о применении условными диверсантами химоружия. Атака была совершена в труднопроходимом районе. Ракетный полк успешно преодолел "зараженный" участок, после чего была проведена полная обработка ракет от возможных остатков отравляющих или радиоактивных веществ. Также подразделения химзащиты выполнили обработку личного состава ракетного полка, дегазацию обмундирования и оружия.

По данным военного ведомства, подразделения обеспечения и охраны РВСН впервые оборудуют полевые склады инженерных боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения, горючего и смазочных материалов, продовольственные и вещевые. В мероприятиях задействованы около 400 единиц крупногабаритной техники. В этом году РВСН проведут более 150 командно-штабных, тактических и специальных учений.