Россия впервые поставит вертолеты Ка-32 в Турцию и Таиланд

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Россия впервые поставит многоцелевые вертолеты Ка-32 в Турцию и Таиланд, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".

Ранее заместитель гендиректора "Вертолетов" Александр Щербинин заявлял в интервью журналу "Вертолетная индустрия", что РФ планирует в течение ближайших трех лет поставить вертолеты Ми-8, Ка-32 и "Ансат" Турции, Вьетнаму и ряду других стран. Но тогда речь шла только о планах.

"К настоящему времени холдингом "Вертолеты России" заключены контракты на поставку за рубеж еще восьми вертолетов данного типа. В рамках подписанных соглашений Ка-32 будет впервые поставлен Таиланд и Турцию", — говорится в релизе.

Детали подписанных соглашений не разглашаются.

Средний многоцелевой вертолет типа Ка-32 с соосной схемой несущих винтов предназначен для выполнения специальных поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, пожаротушения, транспортировки грузов, эвакуации больных и пострадавших, а также патрулирования и поддержки операций спецслужб.

Состав противопожарного оборудования Ка-32 насчитывает более 40 различных опций. Сегодня Ка-32, в частности в модификации А11ВС, эксплуатируется в России, Канаде, Испании, Португалии, Швейцарии, Китае, Южной Корее, Индонезии и других странах.