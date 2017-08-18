СЕВЕРОМОРСК, 18 авг — РИА Новости. Атомная подводная лодка "Северодвинск" в пятницу в Баренцевом море успешно провела стрельбу крылатой ракетой "Калибр" по полигону в Архангельской области, сообщает пресс-служба Северного флота.

"Сегодня многоцелевая атомная подводная лодка Северного флота "Северодвинск" успешно провела стрельбу крылатой ракетой морского базирования "Калибр". Экипаж выполнил боевое упражнение из подводного положения в одном из полигонов боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море. Пуск ракеты был произведен по полигону Чижа в Архангельской области", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы Севфлота, расстояние от рубежа пуска до мишенной позиции составило порядка 600 километров. По данным объективного контроля, стрельба была выполнена с заданной точностью и с подтверждением всех полетных и технических параметров.

В сообщении подчеркивается, что при подготовке к ракетной стрельбе и выполнении боевого упражнения экипаж подлодки "Северодвинск" проявил "высокий профессионализм и военно-морскую выучку".