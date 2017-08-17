Индия и Россия завершают переговоры по постройке фрегатов в Калининграде

Третий фрегат для индийских ВМС Trikand (Лук) на торжественной церемонии спуска на воду на Прибалтийском судостроительном заводе Янтарь. Архивное фото

Третий фрегат для индийских ВМС Trikand (Лук) на торжественной церемонии спуска на воду на Прибалтийском судостроительном заводе Янтарь. Архивное фото

КАЛИНИНГРАД, 17 авг — РИА Новости. Индия и Россия завершают коммерческие переговоры по строительству нескольких фрегатов для индийских ВМС на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, сообщил журналистам посол Индии в РФ Панкадж Саран.

Ранее со ссылкой на дипломата РИА Новости сообщили, что Индия может начать строительство нескольких кораблей для своего флота на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде в ближайшее время.

"В прошлом году мы заключили межправсоглашение по строительству фрегатов, и я уверен, что в ближайшее время мы сможем завершить наши переговоры – технические переговоры уже прошли, сейчас ведутся коммерческие, надеюсь, что мы в ближайшем будущем их завершим к строительству фрегатов. К сожалению, не смогу предоставить более конкретную информацию по датам", — сказал посол.

Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" в Калининграде построил для ВМС Индии три корабля проекта 11356. В июле 2013 года РФ передала Индии фрегат Trikand ("Лук"). В 2012 году Индия получила два таких корабля — Teg ("Сабля") и Tarkash ("Колчан"). Всего же Россия поставила Индии две партии по три фрегата проекта 11356. Первая тройка фрегатов проекта 11356 была построена в 1999–2004 годах.

"Проект абсолютно уникален, потому что мы на Гоа будем строить один из фрегатов, это часть договоренностей. Думаю, мы поддержим предложения от господина посла о возможности заключения соглашения между нашими регионами. Будем над этим работать, потому что и культурные, и экономические связи у нас уже очевидно установились и только наращиваются", — сказал врио губернатора области Антон Алиханов.

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