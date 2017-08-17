Индия и Россия завершают переговоры по постройке фрегатов в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 17 авг — РИА Новости. Индия и Россия завершают коммерческие переговоры по строительству нескольких фрегатов для индийских ВМС на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, сообщил журналистам посол Индии в РФ Панкадж Саран.
"В прошлом году мы заключили межправсоглашение по строительству фрегатов, и я уверен, что в ближайшее время мы сможем завершить наши переговоры – технические переговоры уже прошли, сейчас ведутся коммерческие, надеюсь, что мы в ближайшем будущем их завершим к строительству фрегатов. К сожалению, не смогу предоставить более конкретную информацию по датам", — сказал посол.
Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" в Калининграде построил для ВМС Индии три корабля проекта 11356. В июле 2013 года РФ передала Индии фрегат Trikand ("Лук"). В 2012 году Индия получила два таких корабля — Teg ("Сабля") и Tarkash ("Колчан"). Всего же Россия поставила Индии две партии по три фрегата проекта 11356. Первая тройка фрегатов проекта 11356 была построена в 1999–2004 годах.
"Проект абсолютно уникален, потому что мы на Гоа будем строить один из фрегатов, это часть договоренностей. Думаю, мы поддержим предложения от господина посла о возможности заключения соглашения между нашими регионами. Будем над этим работать, потому что и культурные, и экономические связи у нас уже очевидно установились и только наращиваются", — сказал врио губернатора области Антон Алиханов.