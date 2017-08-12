Источник: кружившие над Крымом самолеты обеспечивали связь для Минобороны

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Российские самолеты, кружившие над южным берегом Крыма, обеспечивали связь для нужд Минобороны РФ, сообщил в субботу РИА Новости информированный источник.

Ранее в СМИ появилась информация, что самолет специального отряда "Россия" по неизвестным причинам кружит над южным берегом Крыма между Ялтой и Судаком. Позже оказалось, что его сменил другой борт.

По словам источника, самолеты обеспечивали нужды российского оборонного обороны.

"Обеспечивалась связь для Минобороны", — сказал собеседник агентства.