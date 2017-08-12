Москва и Баку намерены развивать военное сотрудничество

КУБИНКА (Московская область), 12 авг — РИА Новости. Россия и Азербайджан намерены развивать всестороннее военно-техническое сотрудничество, сообщил в субботу журналистам министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

"У нас сотрудничество во многих направлениях в военной сфере развивается — в области ВТС, военного образования, совместных учений и занятий. Я считаю, что у нас перспективы большие и в дальнейшем мы будем развивать это сотрудничество", — сказал он.

Гасанов напомнил, что РФ и Азербайджан проводили совместные учения в Каспийском море. Кроме того, многие офицеры и курсанты из Азербайджана получают образование в российских военных учебных заведениях. "Очень много техники российского производства стоит на вооружении нашей армии", — добавил Гасанов.

Говоря о танковом биатлоне на Армейских международных играх, он высоко оценил организацию соревнований и напомнил, что в Азербайджане прошел "Кубок Каспия", где участвовали военно-морские силы четырех стран.

"Организатором и вдохновителем этих игр является Россия. Военные игры приобретают популярность — все больше и больше стран каждый год в них участвуют", — сказал Гасанов.