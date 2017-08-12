Впервые в истории России курсантками авиаучилища станут девушки

КУБИНКА (Московская область), 12 авг — РИА Новости. Девушки впервые в истории России станут курсантками Краснодарского авиационного училища и будут обучаться на военных летчиц, сообщил в субботу журналистам министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Есть огромное количество девушек, которые хотели бы стать военными летчицами, мы получали сотни писем, поэтому приняли решение — в этом году мы будем набирать первую группу девушек в Краснодарское военное авиационное училище", — сказал министр.

"Их будет немного — 15 человек, но с учетом того количества заявок, которые поступают в адрес Воздушно-космических сил, мы не можем не ответить на эти просьбы, поэтому с 1 октября этого года первая группа девушек приступит к обучению на военных летчиц. Надеюсь, через пять лет они украсят подобный праздник своим мастерством", — отметил глава Минобороны, говоря об авиационном фестивале к 105-летию ВКС в парке "Патриот".