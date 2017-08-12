Российские курсанты стали вторыми на "Суворовском натиске" в Китае

КОРЛА (Китай), 12 авг — РИА Новости. Российские курсанты заняли второе место на международных состязаниях "Суворовский натиск", завершающих в Китае Армейские игры, и выиграли автомобиль, сообщили в пресс-центре конкурса "Суворовский натиск".
Ранее сообщалось, что победитель каждого из международных соревнований, проходящих в Китае, получит внедорожник. За второе место будет вручен классический седан, за третье — мотоцикл.
"В напряженной борьбе российские курсанты с минимальным отставанием заняли второе место и выиграли легковой автомобиль. Первое место заняли хозяева соревнований — команда из КНР. Третье место досталось иранскому экипажу. Именно эти соревнования закрыли "АрМИ-2017" в Баян-Гол-Монгольском округе КНР", — говорится в сообщении.
Российскую команду представили курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. В финале им пришлось состязаться с военнослужащими из Венесуэлы, Ирана и Китая. В конкурсе также принимали участие команды из Анголы и Зимбабве, но они не прошли во второй этап. Впервые в истории "АрМИ" российская команда выступала на БМП-2 против трех экипажей китайских "Тип-86".
Отмечается, что конкурсанты продемонстрировали мастерство экстремального вождения боевых машин на замкнутой четырехкилометровой трассе с препятствиями. Кроме того, в ходе заезда конкурсантам необходимо было поразить мишени, имитирующие БМП, вертолет и противотанковый гранатомет.
Турнир включал пять этапов: десантирование и совершение марш-броска, конкурс механиков-водителей, преодоление комплекса препятствий "Тропа разведчика", стрельба и выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи.
Российские разведчики стали первыми во всех пяти этапах конкурса. Россию на турнире представляла команда Новосибирского высшего военного командного училища, показавшая лучшие результаты на предшествовавших конкурсу национальных состязаниях.
Во время заключительного этапа турнира разведчики с вооружением и снаряжением должны были вплавь преодолеть водную преграду, затем выполнить норматив по инженерной подготовке и совершить марш-бросок с боевой стрельбой, после чего всем участникам команды надо было оказаться в районе сбора.
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