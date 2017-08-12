Закрытие АрМИ посетят более 300 иностранных наблюдателей

Экипаж команды армии России в полуфинальной эстафете на соревнованиях по танковому биатлону Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино

Экипаж команды армии России в полуфинальной эстафете на соревнованиях по танковому биатлону Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино

ПОЛИГОН АЛАБИНО (Московская область), 12 авг — РИА Новости. Около 200 военных дипломатов и порядка 300 наблюдателей из зарубежных государств посетят финал танкового биатлона и церемонию закрытия Армейских международных игр в подмосковном Алабино, сообщили в пресс-центре игр.

"Мы ожидаем, что на церемонии закрытия Армейских международных игр прибудут порядка 200 военных атташе и около 300 наблюдателей из посольств", — сказал представитель пресс-центр.

По его словам, около 100 наблюдателей за время игр посетили российские полигоны, на которых проводились соревнования.

"В том числе наблюдатели из Германии, США, Финляндии, Дании, Швейцарии, Нидерланды. Практическим все страны НАТО были представлены военными атташе", — сообщили в пресс-центре.

Отмечается, что все представители зарубежных государств остались довольны соревнованиями и многие планируют предложить руководству своих ведомств принять участие в играх в следующем году.