Источник опроверг повышение боеготовности систем ПВО на Дальнем Востоке

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Дислоцированные на Дальнем Востоке российские войска несут службу в обычном режиме, несмотря на ситуацию вокруг КНДР, сообщил РИА Новости в пятницу источник в Восточном военном округе (ВВО).

"Соединения и подразделения ВС РФ на Дальнем Востоке, в том числе части ПВО, несут службу в обычном режиме. Никаких приказов о приведении в повышенную боеготовность не поступало", — сказал собеседник агентства.

Ранее в Пхеньяне заявили, что КНДР рассматривает план удара по району острова Гуам, где расположена база ВВС США, ракетами средней и большой дальности "Хвасон-12" в случае продолжения давления Вашингтона на Пхеньян.

В ответ президент США Дональд Трамп заявил о полной готовности американской армии к военному ответу на "неразумные" действия Северной Кореи.

Угрозы Пхеньяна также спровоцировали реакцию государств-оппонентов КНДР на Дальнем Востоке. Так, согласно японским СМИ, Токио рассматривает возможность размещения дополнительных ракет-перехватчиков PAC-3 (Patriot) в тех районах страны, над которыми могут пролететь баллистические ракеты КНДР в случае их пуска в направлении Гуама.