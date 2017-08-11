Истребитель Су-57 поступит в войска в 2018 году

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Истребитель пятого поколения Су-57, ранее известный как перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), или Т-50 начнет поступать в войска в 2018 году, сообщил главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал-полковник Виктор Бондарев.

Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что первый этап испытаний самолета завершен, а его серийные поставки начнутся в 2019 году. Установочная партия истребителей составит 12 машин.

"На выходе Т-50, или Су-57. Скоро, со следующего года, начнет поступать в войска, и пилоты будут его осваивать и эксплуатировать", — сказал Бондарев в эфире телеканала "Россия 24".

Су-57 — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Ранее данный проект, проходящий сегодня испытания, был известен как перспективный авиакомплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) и Т-50.