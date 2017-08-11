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Безопасность

СМИ: российские истребители смогут следить за электромагнитным спектром

01:5911.08.2017
(обновлено: 02:03 11.08.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкРоссийский многофункциональный истребитель пятого поколения. Архивное фотоРоссийский многофункциональный истребитель пятого поколения. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российский истребитель пятого поколения будет контролировать не только свое положение в пространстве и время полета, но также сможет следить за электромагнитным спектром, это сделает самолет защищенным от средств радиоэлектронного подавления противника, пишет в пятницу газета "Известия".

Авиационный комплекс МиГ-35. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Российские истребители пятого поколения будут воевать в пяти измерениях. Они смогут отслеживать свое положение в пространстве (оси Х, Y, Z), время выполнение задачи, а также контролировать окружающий электромагнитный спектр", — говорится в материале газеты.

Отмечается, что это сделает истребители неуязвимыми для средств радиоэлектронного подавления противника и позволит обнаруживать цели своими локаторами и наводить на них ракеты и высокоточные бомбы. При этом российская машина будет закрыта установленными на ее борту системами РЭБ как "силовой броней".

Как рассказал газете замгендиректора по НИОКР бортового оборудования концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Гиви Джанджгава, "концепция пяти измерений" уже используется при проектировании бортового оборудования российских истребителей пятого поколения.

Беспилотный конвертоплан RHV-30 на выставке HeliRussia 2017. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Коц
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По его словам, повысить эффективность самолета позволит правильное представление информации и точное определение своего положения в пространстве. Все это увязывается и координируется с другими летательными аппаратами и наземными силами. Отмечаеся, что при этом постановка боевой задачи ведется в реальном масштабе времени в контексте изменяющейся ситуации.

Как пишет газета, перед каждым вылетом для истребителя готовится специальная полетная программа — данные разведки, информация о состоянии парка этих самолетов, вооружении. Эти сведения вводятся в бортовую вычислительную машину.

Демонстрационные полеты беспилотных летательных аппаратов. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Подлетая к цели, истребитель будет закрыт от воздействия систем РЭБ противника, ставя помехи истребителям и системам ПВО. И из-за выстроенного щита сможет сканировать пространство в поисках целей и наводить на них оружие", — отмечается в материале.

Т-50 (проект ПАК ФА) — российский самолет пятого поколения, оснащенный принципиально новым комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой. Первый полет состоялся в 2010 году в Комсомольске-на-Амуре, первый публичный показ истребителя — в 2011 году на салоне МАКС в Жуковском.

© ИнфографикаПАК ФА Т-70
© Инфографика
ПАК ФА Т-70
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