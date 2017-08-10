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Безопасность

Иловайский разгром. Как первый "котел" ничему не научил генералов ВСУ

Сюжет:
Ситуация на Украине (848)
08:0010.08.2017
(обновлено: 09:08 10.08.2017)
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© РИА Новости / Геннадий ДубовойПерейти в фотобанкУкраинские военные вышли из окружения под ИловайскомУкраинские военные вышли из окружения под Иловайском
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
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Солдаты ВСУ в Донецкой области. Архивное фото
© AFP 2017 / Oleksandr Ratushniak
Украинский генштаб сообщил о потерях силовиков с начала операции в Донбассе
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Три года назад, 10 августа 2014 года, в Донбассе началось сражение за Иловайск — первая крупная битва на юго-востоке Украины, завершившаяся полной победой ополчения ДНР над подразделениями ВСУ и добровольческими формированиями. Трехнедельные ожесточенные бои привели к образованию на востоке Донецкой агломерации так называемого иловайского котла, в котором погибли, по разным данным, от 350 до 900 украинских силовиков. Такие потери для киевских властей на тот момент были немыслимыми — столько солдат в одной битве с начала так называемой АТО им терять еще не приходилось. И даже самым законченным оптимистам стало ясно, что в регионе идет полномасштабная гражданская война.

© Fotobank.ru/Getty ImagesИловайск после обстрела
© Fotobank.ru/Getty Images
Иловайск после обстрела

Сражение за Иловайск вскрыло череду стратегических и тактических просчетов руководства силовых структур Украины при организации наступательных операций. Многие из этих ошибок так и не были осмыслены, что в дальнейшем привело к еще большим потерям и новым "котлам". Ополчение ДНР же, напротив, под Иловайском успешно сдало экзамен на право называться полноценной армией.

Два штурма

Ситуация в окрестностях Иловайска. Архивное фото
© AP Photo / Sergei Grits
ГП Украины завершила экспертизу событий под Иловайском в Донбассе
Иловайск для командования ВСУ был лакомой целью. Контроль над этим городом позволял, во-первых, создать плацдарм для наступления на Донецк с востока, во-вторых — отрезать административный центр ДНР от Луганска и российской границы. Кроме того, Иловайск является крупным транспортным железнодорожным узлом. Его взятие могло помешать ополчению быстро перебрасывать подкрепления и грузы на угрожаемые участки фронта.

Командование АТО сосредоточило под Иловайском мощную ударную группировку — около 1000-1200 бойцов. Десятого августа добровольческие батальоны "Азов" и "Донбасс" предприняли попытку штурма. Подразделения должны были с боем прорваться в город, уничтожить укрепрайоны и блокпосты ДНР и в конечном счете захватить населенный пункт.

© РИА Новости / Александр МаксименкоПерейти в фотобанкБойцы батальона "Азов" приняли присягу в Киеве. 2014 год
© РИА Новости / Александр Максименко
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Бойцы батальона "Азов" приняли присягу в Киеве. 2014 год

Очевидно,  руководство АТО сильно недооценило противника: Иловайск обороняли наиболее боеспособные подразделения ДНР — батальоны "Оплот" и "Восток". Ополченцы "приняли" силовиков по всем правилам, после чего последние, понеся потери, были вынуждены отойти на исходные позиции. Пресс-центр "Востока" в тот же день сообщил об уничтожении девяти единиц украинской бронетехники. Официальные представители добробатов, в свою очередь, обвинили Министерство обороны Украины в том, что оно не обеспечило им поддержку тяжелым вооружением.

Разрушенное в результате обстрела украинской армией здание в Иловайске. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Ополченцы ДНР продолжают уличные бои за Иловайск с силовиками Киева
Примерно в это же время силы ополчения активизировали свои действия в районе Саур-Могилы и Красного луча, ранее занятых ВСУ. Над войсковой группировкой под Иловайском нависла угроза удара с востока и северо-востока, а также с запада — непосредственно из Донецка. Тем не менее руководство АТО не взвесило риски и продолжило попытки взять город. Вторая более успешная попытка штурма была проведена 19 августа. Батальоны "Днепр", "Донбасс", подразделения 17-й танковой, 51-й и 93-й механизированных бригад вошли в Иловайск. Завязались ожесточенные уличные бои. Днем позже по войскам, не успевшим втянуться в городскую застройку, ополченцы нанесли удар реактивными системами залпового огня "Град". Попавший под огонь батальон "Донбасс" без приказа отступил. В это же время из боя вывели батальоны "Азов" и "Шахтерск" и перебросили их в Мариуполь.

Котел "закипел"

Далее образование котла начало принимать необратимый характер. Завязшие в уличных боях штурмовые части ВСУ "проворонили" тылы и пропустили сосредоточение частей ДНР вокруг Иловайска. Двадцать четвертого августа, в День независимости Украины, ополчение атаковало город со всех сторон. Армейские и добровольческие подразделения в Иловайске оказались между молотом и наковальней. С одной стороны по ним били обороняющиеся в городе ополченцы, с другой — подпирали "стенки" образовавшегося вокруг города "котла". На 26 августа в окружении оказались батальоны "Днепр-1", "Херсон", "Свитязь", "Миротворец", а также сводная рота 93-й и 17-й бригад ВСУ.

© РИА Новости / Геннадий ДубовойПерейти в фотобанкСитуация в Иловайске Донецкой области
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
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Ситуация в Иловайске Донецкой области

К этому времени большинство высоких офицерских чинов, возглавлявших иловайскую группировку, покинули зону боев. Политическое руководство страны сам факт образования "котла" отрицало, используя старую риторику "наголову разбитый враг трусливо наступал". Окруженцы фактически остались без централизованного командования. Уже 27 августа представители ДНР сообщили, что полностью взяли Иловайск под контроль. Организованное сопротивление в черте города прекратилось, а подразделения ВСУ и МВД отошли на окраины, но вырваться из котла не смогли — нанести удар по кольцу окружения с его внешней стороны уже было некому.

От полного и окончательного разгрома украинских силовиков спас, по сути, президент России Владимир Путин, 29 августа призвавший ополченцев выпустить окруженцев из "котла" при условии, что они будут выходить без оружия. Днем позже открылся "гуманитарный коридор", разоруженные украинские силовики начали организованную эвакуацию под присмотром вооруженных сил ДНР. К 3 сентября Иловайский котел перестал существовать.

По данным ВСУ, в ходе боев за Иловайск погибли 366 военнослужащих и добровольцев, 289 получили ранения, 158 пропали без вести, 128 попали в плен. Согласно информации ДНР, группировка АТО потеряла убитыми более 900 человек. Командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко позже озвучил цифру в тысячу погибших. Киеву не удалось взять в кольцо Донецк, ВСУ были отброшены на запад. В Донбассе на время возникло некое подобие статуса-кво.

"Перевод стрелок"

Флаг Украины. Архивное фото
© Fotolia / aviavlad
Сенченко: кадровые решения стали причиной потерь Киева под Иловайском
Согласно выводам Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины, занимавшейся расследованием причин неудач ВСУ и МВД под Иловайском, к поражению привел ряд факторов. Во-первых, фундаментальные проблемы в организации обороны страны. Солдат во многие подразделения, участвовавшие в операции, набирали "с бору по сосенке" — из вчерашних призывников и гражданских. Во-вторых, отсутствие военного положения привело к дезорганизации управления военными действиями. Общее командование задействованными в штурме города силами фактически отсутствовало. В-третьих, во главе ВСУ на момент иловайских событий, по мнению комиссии, стояли некомпетентные люди.

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaГенерал-полковник Валерий Гелетей
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Генерал-полковник Валерий Гелетей

Генштаб ВСУ, в свою очередь, валил вину на самих окруженцев. Военное руководство Украины 13 августа 2015 года опубликовало доклад, в котором настаивало, что причинами поражения иловайской группировки стало массовое дезертирство, ненадлежащее оперативное управление войсками, психологическая неготовность личного состава и отсутствие дисциплины. А министр обороны Валерий Гелетей не придумал ничего лучшего, чем обвинить своих солдат в том, что они брали с собой в зону боевых действий планшеты и смартфоны с доступом в интернет. Дескать, вместо того, чтобы воевать, сидели в "Фейсбуке".

Армия пощечину "проглотила", а вот добровольческие батальоны затаили обиду. Руководство "Донбасса", "Шахтерска", "Азова" и других добробатов напрямую обвинило киевские власти в предательстве и неоказании помощи иловайской группировке тяжелым вооружением и подкреплениями. Националисты обещали руководству Украины массовые протесты, но на деле все закончилось ничем. Более того, наказания за провал иловайской операции так никто и не понес.

Выводы из событий августа 2014 года командование ВСУ тоже не сделало. "Разношерстность" воюющих в Донбассе подразделений, частей и соединений, несогласованность их действий, невысокий моральный дух участников АТО, нежелание политиков и генералов брать на себя ответственность, серьезная недооценка сил и возможностей противника — все эти факторы вкупе привели к закономерному результату. Полгода спустя, в феврале 2015 года, украинские военачальники старательно наступили на все старые грабли, а их солдаты угодили в еще более страшный "дебальцевский котел".

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