Военные из России и КНР показали лучшие результаты на последнем этапе АрМИ

КОРЛА (Китай), 9 авг — РИА Новости. Последний этап международного конкурса "Чистое небо" АрМИ-2017, в котором российские и китайские военные показали лучшие результаты, завершился на полигоне "Корла" к КНР, сообщает в среду Минобороны РФ.

"Сегодня на полигоне "Корла" Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР (северо-западная часть КНР) завершился последний этап международного конкурса "Чистое небо"… По предварительным итогам, российские и китайские военнослужащие показали лучшие результаты", — говорится в сообщении.

В ходе соревнований конкурсанты выполнили боевые стрельбы из ПЗРК с места и в движении по мишеням, имитирующим вертолет и скоростные воздушные цели, продемонстрировали мастерство вождения бронетехники по пересеченной местности на замкнутом десятикилометровом маршруте полигона с преодолением различных препятствий, в условиях применения "условным противником" химического оружия.

Помимо российской команды, в соревнованиях приняли участие военные из Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Египта, Ирана, Венесуэлы и Китая.

Окончательные итоги соревнований будут подведены после заседания судейской комиссии.

Армейские игры в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая, а также в акваториях Японского, Каспийского и Черного морей с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран, а наблюдателями — около 60 государств, в том числе из Америки и Евросоюза.