Эстафету на конкурсе военных кинологов на АрМИ выиграла команда Белоруссии

ДМИТРОВ (Московская область), 9 авг – РИА Новости. В учебном центре служебного собаководства Вооруженных сил РФ в Дмитрове определились победители в эстафете – заключительном (четвертом) упражнении конкурса кинологов "Верный друг", проходящего в рамках Армейских международных игр-2017 (АрМИ).

Для проведения эстафеты участок трассы был разделен на два отрезка с одним огневым рубежом для стрельбы из положения "стоя" из биатлонной винтовки Би-7-2 калибра 5,6 мм. По пяти мишеням с расстояния 50 м необходимо было попасть с первого раза.

"По итогам заключительного этапа состязаний первое место заняли военные кинологи Белоруссии, показав время 25 минут 40 секунд, второе место завоевали военнослужащие ВС РФ (27 минут 18 секунд), третьими были военные кинологи Казахстана (20 минут 33 секунды)", — сообщили в среду журналистам в пресс-центре конкурса.

Всего в "Верном друге" принимают участие пять команд – из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Египта. Вне конкурса в соревновании участвует команда ДОСААФ России. Окончательные итоги конкурса в личном и командном зачетах судейская комиссия из представителей всех пяти стран-участниц подведет 10 августа. Затем состоится церемония награждения победителей и призеров соревнований.