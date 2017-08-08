Российская команда выиграла международный конкурс разведчиков

НОВОСИБИРСК, 8 авг — РИА Новости. Российская команда одержала победу на международном конкурсе военных разведчиков "Отличники войсковой разведки", завершившемся во вторник в Новосибирске в рамках Армейских международных игр — 2017.
Как сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ, российские разведчики стали первыми во всех пяти этапах конкурса.
"В общем зачете первое место заняла команда России, на втором месте команда Китая, на третьем — команда Узбекистана", — сказал собеседник агентства.
Во вторник разведчики завершили состязания на заключительном этапе соревнований — выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи. Он предусматривает выполнение подрыва объекта условного противника, преодоление водной преграды, в том числе, вождение бронемашины на плаву, а также марш-бросок и организацию связи и передачи разведывательных донесений.
В конкурсе принимали участие команды Армении, Белоруссии, Зимбабве, Казахстана, Узбекистана, Китая и России. Церемония закрытия соревнований и награждение победителей пройдут 10 августа.