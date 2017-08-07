В учении под Псковом примет участие "Ударный" полк ВС России

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Десантники 104 гвардейского отдельного десантно-штурмового полка Псковского соединения ВДВ, получившего почетное наименование "Ударный", примут участие во всех этапах учений в Псковской области, сообщает Минобороны РФ.

"Во всех этапах показного полкового тактического учения в полном составе будет задействован личный состав и вооружение 104 гвардейского отдельного десантно-штурмового полка Псковского соединения ВДВ (далее — полк), которому в этом году за высокие показатели в боевой подготовке и выучке личного состава приказом министра обороны РФ было присвоено почетное наименование "Ударный", — говорится в сообщении.

По словам командира дивизии генерал-майора Алексея Наумца, это единственный полк в Вооруженных силах РФ, который по итогам проверки за зимний период обучения был удостоен почетного наименования "Ударный". "В нашей дивизии есть еще одно "ударное" подразделение. Это первый десантно-штурмовой батальон 234 десантно-штурмового полка, принимавший участие в международных учениях "Славянское братство" на территории Республики Беларусь в июне текущего года", — сказал он.

Наумец отметил, что в ходе учений данный батальон будет выступать на стороне условного противника, что значительно усложнит выполнение поставленных задач его оппонентам. Он уточнил, что в настоящее время подразделения полка совершают марши в заданные районы, где в кратчайшие сроки развернут мобильные командные пункты, оснащенные современными автоматизированными средствами управления и связи, после чего приступят к выполнению учебно-боевых задач.

Показное полковое тактическое учение будет проходить на территории Псковской области в соответствии с планом подготовки Воздушно-десантных войск на 2017 год.