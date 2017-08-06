Зрителями "Танкового биатлона" за два дня стали около 40 тысяч человек

ПОЛИГОН АЛАБИНО, (Московская область), 6 авг — РИА Новости. Зрителями конкурса "Танковый биатлон" в подмосковном Алабино за два выходных дня стали около 40 тысяч человек, сообщили журналистам в пресс-центре Армейских международных игр.

"За выходные Алабино посетили около 40 тысяч человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что еще несколько десятков тысяч человек присутствовали на церемонии открытия соревнований и приезжали посмотреть на гонки в течение недели.

Ранее сообщалось, что экипажи РФ победили в первом этапе конкурса.