В Новосибирске для разведчиков-участников АрМИ открыли "Дом дружбы"

НОВОСИБИРСК, 6 авг – РИА Новости. Международный "Дом дружбы" открылся на базе Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ), во время проходящего в Новосибирске конкурса Армейских международных игр, рассказал заместитель начальника училища по работе с личным составом, полковник Игорь Борисенко.
"Организована работа "Дома дружбы" в полевых условиях. Он показал культуру многих народов в рамках концертных программ. Каждый день будет приезжать какая-то диаспора, они общаются не только со своими земляками, будь то военнослужащие Армении или Узбекистана, они общаются со всеми", — сказал Борисенко.
Он пояснил, что диаспоры решили по итогам конкурса порадовать разведчиков разных стран чем-либо, связанным с культурой их народа. Так, например, узбекская диаспора приготовит к закрытию конкурса настоящий узбекский плов.
В соревнованиях "Отличники войсковой разведки" принимают участие военные из Армении, Белоруссии, Зимбабве, Казахстана, Китая, России и Узбекистана. Конкурс продлится до 10 августа. В ходе состязаний разведчикам предстоит определить лучших в десантировании из вертолета, стрельбе, преодолении полосы препятствий "Тропа разведчика" и других дисциплинах. По итогам трех завершившихся этапов конкурса лидирует команда России, которая на данный момент опережает соперников и в четвертом состязании — стрельбе.