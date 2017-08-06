Россия лидирует по итогам восьми дней АрМИ-2017

Экипаж команды армии Казахстана во время соревнований по танковому биатлону в Алабино. 1 августа 2017

Экипаж команды армии Казахстана во время соревнований по танковому биатлону в Алабино. 1 августа 2017

ПОЛИГОН АЛАБИНО (Московская область), 6 авг — РИА Новости. Россия лидирует по итогам восьми дней Армейских международных игр в 13 конкурсах, сообщил главный судья Игр генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

"По итогам проведенных восьми дней соревнований первое место занимает Россия, которая лидирует в 13 конкурсах, второе место — Китай (лидирует в 7 конкурсах), третье место — Казахстан (лидирует в трех конкурсах)", — сказал он.

Горбатенко напомнил, что уже завершились четыре конкурса Игр, в том числе, "Ключи от неба" и "Воин Содружества". В воскресенье, 6 августа, закрывается конкурс "Безопасный маршрут".

"Мы уже выходим на финальную часть наших Армейских игр — уже прошли экватор самых напряженных соревнований", — отметил главный судья Игр.

На территории Китая в конкурсах "Десантный взвод" и "Чистое небо" первое место занимают команды КНР. Второе место в конкурсе десантников занимает Россия, а вот российские зенитчики находятся на четвертом месте, уступая сборным Белоруссии и Узбекистана.

На конкурсе "Авиадартс" в Китае из-за дождей зачетные полеты (пилотаж и воздушная разведка) перенесли на понедельник.