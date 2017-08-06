Российская сборная выиграла второй этап конкурса АрМИ-2017 "Военное ралли"

ЭЛИСТА, 6 авг – РИА Новости. Сборная команда Вооруженных сил России объявлена победителем второго этапа конкурса Армейских международных игр "Военное ралли" — "Гонки с преследованием", который проходил по маршруту Астрахань — Элиста.

Второе место заняла вторая сборная команда ВС РФ, третье — команда ВС Египта, единственный иностранный участник конкурса. Победителей и призеров второго этапа конкурса в воскресенье наградил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"Экипажи сборных команд Вооруженных сил России и Египта показывают хорошие результаты в конкурсе "Военное ралли". По итогам двух этапов индивидуальных соревнований — аналога таких известных на весь мир соревнований водителей, как "Париж-Дакар" и "Шелковый, путь" — лидирует сборная Вооруженных сил России. В рамках Армейских международных игр-2017 этот конкурс проводится впервые, и я уверен, что у него большое будущее", — сказал Булгаков перед церемонией награждения.

Он напомнил, что когда в 2015 году впервые проводился конкурс "Полевая кухня", в нем участвовали только российские военнослужащие. "Сегодня это один из самых популярных и многочисленных по количеству стран-участниц конкурс. Уверен, что и у "Военного ралли" большой потенциал, число его участников будет расти, ведь военные водители есть во всех странах мира и это одна из самых распространенных профессий", — заявил замминистра обороны.

Он отметил высокое мастерство технического состава команд, которые после гонок восстанавливают повреждения, полученные автомобилями при преодолении бездорожья на повышенных скоростях. "Это тоже члены команд, от которых победа зависит не меньше, чем от экипажей машин", — подчеркнул Булгаков.

Первый этап также выиграли российские военные. Церемония награждения победителей и закрытие конкурса "Военное ралли" состоится 8 августа в Волгограде после завершения третьего этапа – "Командной гонки" по маршруту Элиста-Волгоград по трассе протяженностью 320 км.