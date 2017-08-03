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Российские разведчики выиграли самый сложный этап на АрМИ-2017

Сюжет:
АрМИ - 2017 (41)
13:0703.08.2017
(обновлено: 13:37 03.08.2017)
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© РИА Новости / Ростислав НетисовПерейти в фотобанкВоеннослужащий во время прохождения этапа Тропа разведчикаВоеннослужащий во время прохождения этапа Тропа разведчика
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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НОВОСИБИРСК, 3 авг — РИА Новости. Российская команда победила на самом сложном этапе международного конкурса военных разведчиков, проходящего в Новосибирске в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2017), — преодолении полосы препятствий "Тропа разведчика". Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Участники соревнований по танковому биатлону команды Вооруженных сил России Армейских международных Игр-2017. 30 июля 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Россияне прошли этап за 38 минут 47 секунд. Немного уступила им команда из Китая с результатом 39 минут 32 секунды и узбекские военные, которые уложились в 39 минут 44 секунды. В общем зачете по итогам трех этапов конкурса Китай и Узбекистан также занимают второе и третье места после России.

"Тропа разведчика" включает в себя 22 препятствия, в том числе дощатый и каменный заборы, ров с водой, стандартный забор НАТО. Этот этап считается самым сложным, и в случае если по итогам всего конкурса две команды наберут одинаковое количество очков, победителем признается та, которая лучше прошла "Тропу разведчика".

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© Министерство обороны РФ
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На полосе препятствий установлены заряды, имитирующие минное заграждение, и участникам нужно не задеть их. На состязаниях разведчики также бросают гранаты в окна, уничтожают часовых условного противника броском ножа и отражают внезапные атаки. Каждый разведчик при этом действует в полной боевой выкладке и несет за спиной 18 килограммов снаряжения.

В соревнованиях участвуют военные из Армении, Белоруссии, Зимбабве, Казахстана, Китая, России и Узбекистана. Старшие команд после прохождения полосы препятствий остались довольны подготовкой команд.

Церемония открытия Армейских международных игр АрМИ-2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Старший команды Узбекистана полковник Шухрат Икрамов рассказал, что на начальном этапе конкурса у них были сложности при адаптации к климату и специфике лесной местности, но с ними удалось справиться.

Влияние климатических условий и погоды на результаты команды отметил и старший команды Зимбабве майор Джастин Жоу, добавив, что в Африке такого нет. Подопечные Жоу опередили на "Тропе разведчика" только военнослужащих Армении. "Но это как игра в шахматы, здесь есть определенные правила. Мы эти правила только узнаем и, конечно, делаем ошибки. Но мы стараемся не сравнивать себя с другими командами, мы учимся", — сообщил он журналистам.

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© Министерство обороны РФ
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