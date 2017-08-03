Российские разведчики выиграли самый сложный этап на АрМИ-2017

НОВОСИБИРСК, 3 авг — РИА Новости. Российская команда победила на самом сложном этапе международного конкурса военных разведчиков, проходящего в Новосибирске в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2017), — преодолении полосы препятствий "Тропа разведчика". Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Россияне прошли этап за 38 минут 47 секунд. Немного уступила им команда из Китая с результатом 39 минут 32 секунды и узбекские военные, которые уложились в 39 минут 44 секунды. В общем зачете по итогам трех этапов конкурса Китай и Узбекистан также занимают второе и третье места после России.

"Тропа разведчика" включает в себя 22 препятствия, в том числе дощатый и каменный заборы, ров с водой, стандартный забор НАТО. Этот этап считается самым сложным, и в случае если по итогам всего конкурса две команды наберут одинаковое количество очков, победителем признается та, которая лучше прошла "Тропу разведчика".

На полосе препятствий установлены заряды, имитирующие минное заграждение, и участникам нужно не задеть их. На состязаниях разведчики также бросают гранаты в окна, уничтожают часовых условного противника броском ножа и отражают внезапные атаки. Каждый разведчик при этом действует в полной боевой выкладке и несет за спиной 18 килограммов снаряжения.

В соревнованиях участвуют военные из Армении, Белоруссии, Зимбабве, Казахстана, Китая, России и Узбекистана. Старшие команд после прохождения полосы препятствий остались довольны подготовкой команд.

Старший команды Узбекистана полковник Шухрат Икрамов рассказал, что на начальном этапе конкурса у них были сложности при адаптации к климату и специфике лесной местности, но с ними удалось справиться.

Влияние климатических условий и погоды на результаты команды отметил и старший команды Зимбабве майор Джастин Жоу, добавив, что в Африке такого нет. Подопечные Жоу опередили на "Тропе разведчика" только военнослужащих Армении. "Но это как игра в шахматы, здесь есть определенные правила. Мы эти правила только узнаем и, конечно, делаем ошибки. Но мы стараемся не сравнивать себя с другими командами, мы учимся", — сообщил он журналистам.