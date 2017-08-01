Россия лидирует в танковом биатлоне по итогам половины заездов

Экипаж команды армии России во время соревнований по танковому биатлону в Алабино. 1 августа 2017

Экипаж команды армии России во время соревнований по танковому биатлону в Алабино. 1 августа 2017

АЛАБИНО (Московская область), 1 авг — РИА Новости. Россия лидирует в конкурсе "Танковый биатлон" на Армейских международных играх, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Россия оставляет за собой лидерство в конкурсе "Танковый биатлон" по итогам половины заездов", — говорится в сообщении.

Главный судья танкового состязания полковник Роман Бинюков заявил, что в понедельник прошли семь заездов, определились на данный момент лидеры. На втором месте идет КНР, после нее расположились Белоруссия и Казахстан.

По его словам, во вторник в восьмом заезде участвуют вторые экипажи Белоруссии, Зимбабве, Казахстана и Ирана. В девятом заезде поедут экипажи России, Сербии и Киргизии. Отмечается, что в этом году процент поражения целей увеличился фактически в три раза у всех команд. Это реальный результат, когда при стопроцентном поражении мишеней у многих команд борьба идет за правильное преодоление препятствий.

По словам главного судьи Армейских международных игр генерал-майора Дмитрия Горбатенко, мастерство растет, и экипажи выходят на "олимпийский" уровень, когда борьба идет за секунды.

Танковый биатлон пользуется наибольшей популярностью на Армейских международных играх. В 2013 году в нем участвовали четыре страны, в 2017 — 19 команд из России, Азербайджана, Армении, Анголы, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Индии, Ирана, Казахстана, Кувейта, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сербии, Таджикистана и Уганды.