В Баку прошла церемония открытия "Кубка моря" в рамках АрМИ-2017

Во время церемонии конкурса Кубок моря в рамках Международных армейских игр в Баку

Во время церемонии конкурса Кубок моря в рамках Международных армейских игр в Баку

БАКУ, 1 авг — РИА Новости, Вугар Гасанов. Церемония открытия конкурса "Кубок моря" в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2017) проходит во вторник в Баку, в ней принимают участие министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов, глава Генштаба ВС страны Наджмеддин Садыков и замминистра обороны РФ Николай Панков, передает корреспондент РИА Новости.

Армейские игры в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.

© РИА Новости / Вугар Гасанов Зрители во время церемонии конкурса "Кубок моря" в рамках Международных армейских игр в Баку © РИА Новости / Вугар Гасанов Зрители во время церемонии конкурса "Кубок моря" в рамках Международных армейских игр в Баку

Церемония открытия проходит на Приморском бульваре в Баку. В ней также принимают участие высокопоставленные гости из Турции, Саудовской Аравии и Бахрейна.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в послании участникам конкурса заявил, что игры служат укреплению военного сотрудничества. "Международные армейские игры служат укреплению военного сотрудничества, повышению имиджа воинской службы, демонстрации боевых возможностей и повышению боеготовности личного состава", — говорится в послании, которое зачитал на церемонии открытия министр обороны.

Алиев выразил уверенность, что "Кубок моря —2017" наряду с повышением чувства солидарности среди военнослужащих также оставит приятные воспоминания в памяти всех участников.

"Каспийское море всегда являлось общим достоянием народов проживающих на его побережье. "Кубок моря-2017" внесет еще больший вклад в укрепление взаимоотношений, а также сотрудничество в области безопасности на море", — отмечается в заявлении.

© РИА Новости / Вугар Гасанов Во время церемонии конкурса "Кубок моря" в рамках Международных армейских игр в Баку © РИА Новости / Вугар Гасанов Во время церемонии конкурса "Кубок моря" в рамках Международных армейских игр в Баку

После торжественной церемонии открытия прошел парад команд-участниц из России, Ирана, Казахстана и Азербайджана.

По данным Минобороны Азербайджана, в "Кубке Моря – 2017" участвуют сторожевые корабли ВМС республики G-124, G-122, малый ракетный корабль "Град Свияжск" Каспийской флотилии РФ и спасательный буксир CB-45, ракетные катера "Пейкан" и "Джовшан" ВМС Ирана, а также ракетно-артиллерийские корабли "Казахстан", "Сарыарка" и гидрографическое судно "Жайык" ВМС Казахстана.