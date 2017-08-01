Россия лидирует в танковом биатлоне на АрМИ-2017

ПОЛИГОН АЛАБИНО (Подмосковье), 1 авг — РИА Новости. Россия оставляет за собой лидерство в танковом биатлоне в рамках Армейских международных игр по итогам половины заездов, сообщил журналистам главный судья состязания полковник Роман Бинюков.

"Вчера у нас прошли семь заездов, определились на данный момент лидеры. Это экипаж Российской Федерации — первое место. Второе место — Китайская Народная Республика, затем Республика Беларусь и Республика Казахстан", — сказал Бинюков.

По его словам, во вторник в восьмом заезде участвуют вторые экипажи Белоруссии, Зимбабве, Казахстана и Ирана. В девятом заезде также будут участвовать экипажи России, Сербии и Киргизии.