Медведев в своем поздравлении назвал российский флот гордостью страны

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Военно-морской флот (ВМФ) с праздником, отметив, что это гордость России.
С Днем Военно-Морского Флота! Флот России – наша гордость! pic.twitter.com/xOHiIxrKpo— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 30 июля 2017 г.
День Военно-морского флота (ВМФ) России отмечается в этом году 30 июля главным военно-морским парадом, который прошел в Санкт-Петербурге, а также парадами кораблей в Североморске, Владивостоке, Севастополе, Балтийске, Астрахани.