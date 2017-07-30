Медведев в своем поздравлении назвал российский флот гордостью страны

День ВМФ в 2017 году (36)

Сторожевой корабль Стойкий и десантный катер проекта 1176 Акула во время парада в честь Дня Военно-Морского Флота России в Санкт-Петербурге. 30 июля 2017

Сторожевой корабль Стойкий и десантный катер проекта 1176 Акула во время парада в честь Дня Военно-Морского Флота России в Санкт-Петербурге. 30 июля 2017

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Военно-морской флот (ВМФ) с праздником, отметив, что это гордость России.

С Днем Военно-Морского Флота! Флот России – наша гордость! pic.twitter.com/xOHiIxrKpo — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 30 июля 2017 г.

День Военно-морского флота (ВМФ) России отмечается в этом году 30 июля главным военно-морским парадом, который прошел в Санкт-Петербурге, а также парадами кораблей в Североморске, Владивостоке, Севастополе, Балтийске, Астрахани.