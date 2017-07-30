Россию на танковом биатлоне представляют экипажи ВВО и ЮВО

ПОЛИГОН АЛАБИНО (Московская область), 30 июл — РИА Новости. Команду России на соревнованиях по танковому биатлону представляют три экипажа из Восточного военного округа и один экипаж из Южного военного округа, сообщил заместитель командующего Восточного военного округа генерал-майор Сергей Долотин.
"По итогам общеармейского конкурса, который прошел на полигоне Прудбой, в команду, которая представляет нашу страну на Армейских международных играх, вошли четыре экипажа — три экипажа Восточного военного округа и один экипаж из Южного военного округа", — рассказал Долотин.
По его словам, по решению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в этом году в соревнованиях не принимают участие победители прошлых лет.
"Наши ребята впервые на этом полигоне, в отличие от некоторых соперников, которые уже принимали участие в танковом биатлоне в прошлом году. Подготовлены они неплохо. Самое главное, чтобы не переволновались и сделали, что они умеют", — отметил заместитель командующего.
Он напомнил, что экипажи Восточного военного округа третий год подряд в составе сборной по танковому биатлону приносят победу Российской Федерации в этой дисциплине Армейских международных игр.
По словам Долотина, таких результатов округ добился благодаря очень серьезному отношению к подготовке. "Командующий округа к этому очень серьезно относится, и это не просто слова. Мы готовимся, начиная с февраля, по максимуму. Отрабатываются все моменты, начиная от момента прохождения препятствий и заканчивая режимами скоростей при стрельбе с ходу", — сказал заместитель командующего.
"Будем стараться, будем биться, чтобы не подвести!" — добавил он.
Третьи Армейские международные игры открылись в субботу в парке культуры и отдыха Вооруженных сил России "Патриот". Они продлятся до 12 августа. Соревнования пройдут на территории России, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и Китая. В них примут участие более 3,5 тысячи военнослужащих из 28 стран.
На подмосковном полигоне Алабино прошла жеребьевка международного этапа конкурса "Танковый биатлон" Армейских международных игр 2017 года.
В конкурсе примут участие команды из 20 стран. На фото: военнослужащий Анголы в Алабино.
Каждая команда, участвующая в "Танковом биатлоне", состоит из начальника и четырех танковых экипажей. На фото: участники команды Венесуэлы.
Кроме того, в команду входит тренерская группа из двух человек и отделение технического обеспечения, состоящее из еще шести человек. На фото: участники команды Индии в Алабино.
"Танковый биатлон" состоит из двух этапов: на первом пройдет индивидуальная гонка экипажей, а второй - "Эстафета" - определит лучшую команду конкурса. На фото: военнослужащий Кувейта готовится к соревнованиям.
К проведению конкурса уже подготовлены 90 танков. На фото: танки Т-72 и Т-72БМЭ перед началом репетиции в Алабино.
В этом году на своих танках будут выступать команды из Индии, Китая и Белоруссии. Остальным участникам свою бронетехнику предоставляет Россия. На фото: военнослужащий из команды Китая.
Посетитель парка "Патриот" фотографируется с участниками команды Зимбабве в Алабино.
Во время жеребьевки был определен порядок прохождения этапов конкурса, экипажи получили свои номера. От цвета выбранной капитаном гильзы зависит раскраска боевых машин команды во время конкурса.
Всего для участия в Армейских международных играх в Россию прибыли более тысячи военных из разных стран мира. На фото: команда Казахстана.
Доставка военной техники до мест проведения конкурсов АрМИ-2017 была организована 13 воинскими эшелонами. На фото: военнослужащий Ирана перед началом репетиции "Танкового биатлона".
Российские военнослужащие выступят на "Танковом биатлоне" 30 июля. Им достались алые танки Т-72.
Финальная эстафета "Танкового биатлона" пройдет в день закрытия Игр, 12 августа на полигоне Алабино. На фото: участница команды Никарагуа в Алабино.
Команда Белоруссии во время жеребьевки "Танкового биатлона".
В дни, оставшиеся до начала соревнований, танкисты ознакомятся с трассой, мишенным полем, а также проведут занятия по связи и выверят вооружения боевых машин. На фото: военнослужащие Монголии в Алабино.
Команда Армении перед началом репетиции международного этапа конкурса "Танковый биатлон" в Алабино.