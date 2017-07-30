Россию на танковом биатлоне представляют экипажи ВВО и ЮВО

ПОЛИГОН АЛАБИНО (Московская область), 30 июл — РИА Новости. Команду России на соревнованиях по танковому биатлону представляют три экипажа из Восточного военного округа и один экипаж из Южного военного округа, сообщил заместитель командующего Восточного военного округа генерал-майор Сергей Долотин.

"По итогам общеармейского конкурса, который прошел на полигоне Прудбой, в команду, которая представляет нашу страну на Армейских международных играх, вошли четыре экипажа — три экипажа Восточного военного округа и один экипаж из Южного военного округа", — рассказал Долотин.

По его словам, по решению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в этом году в соревнованиях не принимают участие победители прошлых лет.

"Наши ребята впервые на этом полигоне, в отличие от некоторых соперников, которые уже принимали участие в танковом биатлоне в прошлом году. Подготовлены они неплохо. Самое главное, чтобы не переволновались и сделали, что они умеют", — отметил заместитель командующего.

Он напомнил, что экипажи Восточного военного округа третий год подряд в составе сборной по танковому биатлону приносят победу Российской Федерации в этой дисциплине Армейских международных игр.

По словам Долотина, таких результатов округ добился благодаря очень серьезному отношению к подготовке. "Командующий округа к этому очень серьезно относится, и это не просто слова. Мы готовимся, начиная с февраля, по максимуму. Отрабатываются все моменты, начиная от момента прохождения препятствий и заканчивая режимами скоростей при стрельбе с ходу", — сказал заместитель командующего.

"Будем стараться, будем биться, чтобы не подвести!" — добавил он.

Третьи Армейские международные игры открылись в субботу в парке культуры и отдыха Вооруженных сил России "Патриот". Они продлятся до 12 августа. Соревнования пройдут на территории России, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и Китая. В них примут участие более 3,5 тысячи военнослужащих из 28 стран.