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Безопасность

День ВМФ России: новая военно-морская политика и перспективная техника

10:1029.07.2017
(обновлено: 10:15 29.07.2017)
06700
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкРакетный катер 3го ранга Чувашия во время генеральной репетиции парада, посвященного Дню Военно-Морского Флота (ВМФ), в Санкт-ПетербургеРакетный катер 3го ранга Чувашия во время генеральной репетиции парада, посвященного Дню Военно-Морского Флота (ВМФ), в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости, Михаил Севастьянов. День Военно-морского флота (ВМФ) России ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля, в этом году впервые в новейшей истории он отмечен главным флотским парадом в Санкт-Петербурге и Кронштадте; в преддверии праздника президент РФ Владимир Путин подписал указ об основах государственной политики в области военно-морской деятельности до 2030 года.

Боевые корабли и ботик Петра Первого

Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинисте в Финляндии. 27 июля 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Путин пригласил страны принять участие в военно-морском параде в Петербурге
Главный военно-морской парад состоится в исторической части Санкт-Петербурга и Кронштадте. Традиционные парады и водно-спортивные праздники также пройдут на главных военно-морских базах — во Владивостоке, Североморске, Балтийске, Севастополе, Астрахани и в пунктах базирования сил флотов и флотилий. В праздничных мероприятиях примут участие около 200 кораблей, катеров, судов обеспечения.

Жители и гости Санкт-Петербурга и Кронштадта увидят на параде более 60 современных боевых надводных и подводных кораблей ВМФ всех классов и рангов, 40 летательных аппаратов морской авиации, а также "дедушку российского флота" — ботик Петра Первого.

Как отметил главком ВМФ России Владимир Королев, если ранее корабли выстраивались в парадную линию, ошвартовавшись в фарватере Невы, то на главном военно-морском параде, они пройдут на заданной скорости в строю кильватера.

"Даже вид идущего боевого корабля часто захватывает дух. Парад абсолютно точно будет динамичным и зрелищным. Он будет включать прохождение парадного строя боевых кораблей по Неве в Санкт-Петербурге, полет парадной группы морской авиации над Сенатской площадью Санкт-Петербурга, прохождение парадного строя кораблей и подводных лодок по Кронштадтскому рейду", — пояснил адмирал.

Все офицеры и мичманы — участники главного военно-морского парада, а также парадов на флотах и флотилии будут одеты в обмундирование нового образца белого цвета. У матросов и старшин, проходящих службу по призыву, парадная форма осталась практически неизменной со времен Российского императорского флота.

Минобороны России позаботилось и о том, чтобы отметить участников парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте новой наградой: приказом министра обороны от 17 мая 2017 года была учреждена медаль "За участие в Главном военно-морском параде".

После парада все желающие смогут посетить специально подготовленные для экскурсий боевые корабли и катера.

В ходе проведения парада обещан телевизионный мост между Санкт-Петербургом и главными базами, пунктами базирования сил ВМФ России, включая сирийский Тартус, где также проводятся праздничные мероприятия. Российские моряки надеются, что посредством телемоста увидят и услышат поздравление своего Верховного главнокомандующего — президента РФ Владимира Путина.

Пять жизней Морского собора
© РИА Новости
Пять жизней Морского собора

Основы-2030: великая морская Россия

Атомная подводная лодка. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"
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Многоцелевую АПЛ следующего поколения "Хаски" заложат до 2025 года
"Российская Федерация по-прежнему сохраняет статус великой морской державы, морской потенциал которой обеспечивает реализацию и защиту ее национальных интересов в любом районе Мирового океана, является важным фактором международной стабильности и стратегического сдерживания и позволяет проводить независимую национальную морскую политику в качестве равноправного участника международной морской деятельности", — сказано в тексте основ государственной политики РФ в области военно-морской деятельности.

В документе, который вступил в силу 20 июля, отмечено, что военно-морская деятельность относится к категории высших государственных приоритетов. Он декларирует, что РФ не допустит существенного превосходства ВМС других государств над российским военным флотом и будет стремиться к его закреплению на втором месте в мире по боевым возможностям.

Потенциал ВМФ России будет наращиваться путем строительства и модернизации многоцелевых атомных и дизель-электрических подводных лодок, многоцелевых кораблей и экранопланов различного назначения.

"После 2025 года на вооружение подводных и надводных сил и береговых войск ВМФ будут поступать гиперзвуковые ракеты и роботизированные комплексы различного назначения, в том числе автономные необитаемые подводные аппараты", — сказано в тексте документа.

Флот готовится к парадам: репетиции военных торжеств в городах России
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкБолее 130 кораблей примут участие в военно-морских парадах в День ВМФ России.Малый ракетный корабль (МРК) Серпухов во время генеральной репетиции парада, посвященного Дню Военно-Морского Флота (ВМФ), в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Более 130 кораблей примут участие в военно-морских парадах в День ВМФ России.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкГлавный военно-морской парад пройдет 30 июля в исторической части Санкт-Петербурга и в Кронштадте.Моряки Балтийского флота во время генеральной репетиции парада, посвященного Дню Военно-Морского Флота (ВМФ), в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Главный военно-морской парад пройдет 30 июля в исторической части Санкт-Петербурга и в Кронштадте.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкКроме того, парады пройдут на военно-морских базах в Североморске, Балтийске, Севастополе, Владивостоке и в пунктах базирования сил флотов и флотилий России.Большой десантный корабль Азов во время генеральной репетиции парада кораблей ко Дню ВМФ в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
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Кроме того, парады пройдут на военно-морских базах в Североморске, Балтийске, Севастополе, Владивостоке и в пунктах базирования сил флотов и флотилий России.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ военно-морском параде, который пройдет в акватории Невы и на Кронштадтском рейде, примут участие порядка 40 боевых кораблей и подводных лодок, а также 40 единиц авиации Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.Самолеты Ил-78 и Ту-95 во время генеральной репетиции парада, посвященного Дню Военно-Морского Флота (ВМФ), в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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В военно-морском параде, который пройдет в акватории Невы и на Кронштадтском рейде, примут участие порядка 40 боевых кораблей и подводных лодок, а также 40 единиц авиации Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкИнтерактивные обзоры кораблей и самолетов, которые примут участие в первом Главном военно-морском параде, можно посмотреть на сайте Минобороны.Генеральная репетиция парада кораблей ко Дню ВМФ в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
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Интерактивные обзоры кораблей и самолетов, которые примут участие в первом Главном военно-морском параде, можно посмотреть на сайте Минобороны.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкВ Севастополе в День ВМФ после окончания парада для жителей и гостей города-героя откроют доступ на боевые корабли и катера Черноморского флота.Военнослужащие ВМФ РФ на корабле Черноморского флота во время генеральной репетиции парада кораблей ко Дню ВМФ в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
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В Севастополе в День ВМФ после окончания парада для жителей и гостей города-героя откроют доступ на боевые корабли и катера Черноморского флота.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкУ причала морского вокзала в Севастополе посетителей будут ждать сторожевой корабль "Ладный", большой десантный корабль "Азов", ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", ракетный катер "Ивановец", противодиверсионный катер "Грачонок" и патрульный катер "Раптор".БТР 82А форсируют водную преграду и вертолеты Ка-52 Аллигатор во время генеральной репетиции парада кораблей ко Дню ВМФ в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
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У причала морского вокзала в Севастополе посетителей будут ждать сторожевой корабль "Ладный", большой десантный корабль "Азов", ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", ракетный катер "Ивановец", противодиверсионный катер "Грачонок" и патрульный катер "Раптор".
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкРакетный крейсер "Варяг" во время генеральной репетиции военно-морского парада ко дню ВМФ в Кронштадте.Ракетный крейсер Варяг во время генеральная репетиция военно-морского парада ко дню ВМФ в Кронштадте
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Ракетный крейсер "Варяг" во время генеральной репетиции военно-морского парада ко дню ВМФ в Кронштадте.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкУчастие в главном военно-морском параде примут 28 экипажей самолетов и вертолетов 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота, в том числе палубные истребители Су-33 и МиГ 29К, бомбардировщики Су-24, истребители-перехватчики МиГ-31, противолодочные самолеты и вертолеты.Многоцелевой фронтовой истребитель МиГ-35 во время генеральной репетиции военно-морского парада ко дню ВМФ в Кронштадте.
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Участие в главном военно-морском параде примут 28 экипажей самолетов и вертолетов 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота, в том числе палубные истребители Су-33 и МиГ 29К, бомбардировщики Су-24, истребители-перехватчики МиГ-31, противолодочные самолеты и вертолеты.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкРакетный катер 3-го ранга "Чувашия" во время генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге.Ракетный катер 3го ранга Чувашия во время генеральной репетиции парада, посвященного Дню Военно-Морского Флота (ВМФ), в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Ракетный катер 3-го ранга "Чувашия" во время генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкМалый противолодочный корабль "Казанец", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", фрегат "Адмирал Горшков", малый сторожевой корабль "Сообразительный", большие десантные корабли "Александр Шабалин" и "Иван Грен" во время генеральной репетиции военно-морского парада в Кронштадте.Корабли ВМФ во время генеральной репетиции военно-морского парада в Кронштадте. 28 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Малый противолодочный корабль "Казанец", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", фрегат "Адмирал Горшков", малый сторожевой корабль "Сообразительный", большие десантные корабли "Александр Шабалин" и "Иван Грен" во время генеральной репетиции военно-морского парада в Кронштадте.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкМоряки Балтийского флота во время генеральной репетиции парада, посвященного Дню Военно-морского Флота, в Санкт-Петербурге.Моряки Балтийского флота во время генеральной репетиции парада, посвященного Дню Военно-Морского Флота. 28 июля 2017
© РИА Новости
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Моряки Балтийского флота во время генеральной репетиции парада, посвященного Дню Военно-морского Флота, в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкБТР 82А форсируют водную преграду во время репетиции парада кораблей ко Дню ВМФ в Севастополе.БТР 82А форсируют водную преграду во время генеральной репетиции парада кораблей ко Дню ВМФ в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
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БТР 82А форсируют водную преграду во время репетиции парада кораблей ко Дню ВМФ в Севастополе.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкТральщик "Александр Обухов" во время генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге.Тральщик Александр Обухов во время генеральной репетиции парада, посвященного Дню Военно-Морского Флота (ВМФ), в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Тральщик "Александр Обухов" во время генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге.
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Будущие корабли в преддверии праздника

Новый фрегат Черноморского флота Адмирал Эссен. Архивное фото
© РИА Новости / Василий Батанов
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Черноморский флот за три года получил более 50 новейших кораблей
В преддверии Дня ВМФ, 28 июля, на российских верфях были заложены три боевые субмарины. Так, на северодвинском Севмаше заложен многоцелевой атомный подводный ракетный крейсер (АПРК) проекта "Ясень-М", который приказом главнокомандующего ВМФ будет именоваться "Ульяновском".

Как заявил РИА Новости в ходе торжественной церемонии закладки корабля заместитель главкома ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук, этот крейсер придет на Северный флот. "Мы ожидаем эту подводную лодку на рубеже 2024 года, и надеемся, что Севмаш со своей задачей справится", — отметил вице-адмирал.

На санкт-петербургских "Адмиралтейских верфях", где ранее была построена серия из шести неатомных подводных лодок проекта 636.3 класса "Варшавянка", 28 июля началось строительство субмарин этого же проекта для базирования на Тихом океане. Дизель-электрические подлодки получили названия "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов".

На церемонии закладки многоцелевого атомного подводного крейсера Ульяновск
© РИА Новости / Павел Кононов
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Подарок ко Дню ВМФ: на "Севмаше" заложили подводный крейсер "Ульяновск"
Незадолго до Дня ВМФ, во время проведения в Санкт-Петербурге в начале июля Восьмого международного военно-морского салона (МВМС-2017), на судостроительном заводе "Северная верфь" был спущен на воду корвет "Гремящий" проекта 20385.

"Это одна из серий кораблей, которые мы строим в соответствии с госпрограммой. Этот корабль, который может решать задачи в ближней и дальней морской зоне, обладает повышенными характеристиками балльности моря", — сообщил главком ВМФ России.

Как заявил по окончании церемонии спуска "Гремящего" на воду начальник управления кораблестроения ВМФ контр-адмирал Владимир Тряпичников, серия корветов проекта 20385 планируется из четырех кораблей (бригадного состава). "И дальше мы переходим на строительство еще более новейшего и современного корвета с более мощным и современным комплексом проекта 20386", — добавил он.

Самые известные военные корабли и подводные лодки России
© РИА Новости / Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"Перейти в фотобанк"Юрий Долгорукий" – атомная подводная лодка с баллистическими ракетами нового поколения. Она является первой подлодкой, выпущенной Россией после Советской эпохи. Она была построена судостроительным заводом "Севмаш" в Северодвинске для ВМФ России. Закладка состоялась в 1996 году. Первые ходовые испытания судна состоялись летом 2009 года.Атомная подводная лодка Юрий Долгорукий
© РИА Новости / Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"
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"Юрий Долгорукий" – атомная подводная лодка с баллистическими ракетами нового поколения. Она является первой подлодкой, выпущенной Россией после Советской эпохи. Она была построена судостроительным заводом "Севмаш" в Северодвинске для ВМФ России. Закладка состоялась в 1996 году. Первые ходовые испытания судна состоялись летом 2009 года.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкЗнаменитый крейсер "Аврора", который находится на вечной стоянке у Петроградской набережной в Санкт-Петербурге, является объектом культурного наследия РФ. Крейсер первого ранга Балтийского флота знаменит своей ролью в Октябрьской революции 1917 года. Он был заложен в 1897 году на судостроительном заводе "Новое адмиралтейство" в Санкт-Петербурге. Крейсер был назван в честь парусного фрегата "Аврора", который прославился при обороне Петропавловска-Камчатского в годы Крымской войны.Крейсер Аврора у набережной Невы в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Знаменитый крейсер "Аврора", который находится на вечной стоянке у Петроградской набережной в Санкт-Петербурге, является объектом культурного наследия РФ. Крейсер первого ранга Балтийского флота знаменит своей ролью в Октябрьской революции 1917 года. Он был заложен в 1897 году на судостроительном заводе "Новое адмиралтейство" в Санкт-Петербурге. Крейсер был назван в честь парусного фрегата "Аврора", который прославился при обороне Петропавловска-Камчатского в годы Крымской войны.
© Фото : Минобороны РФАвианосец "Адмирал Кузнецов" является единственным в составе Военно-морского флота РФ в своем классе. Тяжелый авианесущий крейсер предназначен для уничтожения крупных надводных целей, обороны морских соединений от нападений вероятного противника. Построен на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве в начале 80-х годов прошлого века. Крейсер был назван в честь Николая Герасимовича Кузнецова, Адмирала Флота Советского Союза. Прежние названия судна в порядке присвоения: "Советский Союз" (проект), "Рига" (закладка), "Леонид Брежнев" (спуск на воду), "Тбилиси" (испытания).Авианосец Адмирал Кузнецов
© Фото : Минобороны РФ
Авианосец "Адмирал Кузнецов" является единственным в составе Военно-морского флота РФ в своем классе. Тяжелый авианесущий крейсер предназначен для уничтожения крупных надводных целей, обороны морских соединений от нападений вероятного противника. Построен на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве в начале 80-х годов прошлого века. Крейсер был назван в честь Николая Герасимовича Кузнецова, Адмирала Флота Советского Союза. Прежние названия судна в порядке присвоения: "Советский Союз" (проект), "Рига" (закладка), "Леонид Брежнев" (спуск на воду), "Тбилиси" (испытания).
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкСторожевой корабль "Адмирал Григорович" был назван в честь адмирала Ивана Константиновича Григоровича, военно-морского министра России в 1911-1917 годах. Корабль был заложен в декабре 2010 года на стапеле судостроительного завода "Янтарь" в Калининграде и спущен на воду в марте 2014 года.Сторожевой корабль Адмирал Григорович в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
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Сторожевой корабль "Адмирал Григорович" был назван в честь адмирала Ивана Константиновича Григоровича, военно-морского министра России в 1911-1917 годах. Корабль был заложен в декабре 2010 года на стапеле судостроительного завода "Янтарь" в Калининграде и спущен на воду в марте 2014 года.
© РИА Новости / Сергей АнашкевичПерейти в фотобанкСпасательное судно-катамаран "Коммуна" Черноморского флота РФ является старейшим кораблем российского флота и старейшим в мире, находящимся на вооружении. Это судно было построено в 1915 году.Спасательное судно-катамаран Коммуна Черноморского флота РФ в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Анашкевич
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Спасательное судно-катамаран "Коммуна" Черноморского флота РФ является старейшим кораблем российского флота и старейшим в мире, находящимся на вооружении. Это судно было построено в 1915 году.
© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанк"Игорь Белоусов" – спасательное судно, построенное для ВМФ России на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге. Корабль был спущен на воду в 2012 году. Судно предназначено для оказания помощи экипажам аварийных подводных лодок, лежащих на грунте или находящихся в надводном положении, подачи воздуха, электроэнергии и спасательных средств на подводные лодки и надводные корабли. Кроме того, судно может осуществлять поиск и обследовать аварийные объекты.Спасательное судно Игорь Белоусов в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Игорь Руссак
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"Игорь Белоусов" – спасательное судно, построенное для ВМФ России на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге. Корабль был спущен на воду в 2012 году. Судно предназначено для оказания помощи экипажам аварийных подводных лодок, лежащих на грунте или находящихся в надводном положении, подачи воздуха, электроэнергии и спасательных средств на подводные лодки и надводные корабли. Кроме того, судно может осуществлять поиск и обследовать аварийные объекты.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкБ-261 "Новороссийск" – дизель-электрическая подлодка проекта 636.3 "Варшавянка". Судно предназначено для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника. Подводная лодка была заложена в августе 2010 года, спущена на воду в ноябре 2013 года, принята в состав флота в августе 2014 года.Подводная лодка Б-261 Новороссийск в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
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Б-261 "Новороссийск" – дизель-электрическая подлодка проекта 636.3 "Варшавянка". Судно предназначено для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника. Подводная лодка была заложена в августе 2010 года, спущена на воду в ноябре 2013 года, принята в состав флота в августе 2014 года.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкТК-208 "Дмитрий Донской" – это тяжелый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 "Акула", первый корабль в серии. Судно оснащено ракетным комплексом "Булава" с 6 гиперзвуковыми ядерными боеголовками. Лодка была заложена в июне 1976 года на "Севмашпредприятии", вступила в строй ВМФ в 1981 году, в 1982 году вошла в состав Северного флота. На сегодняшний день ТК-208 "Дмитрий Донской" является самой крупной подводной лодкой в мире.Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл посетил подводный крейсер Дмитрий Донской в Северодвинске
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ТК-208 "Дмитрий Донской" – это тяжелый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 "Акула", первый корабль в серии. Судно оснащено ракетным комплексом "Булава" с 6 гиперзвуковыми ядерными боеголовками. Лодка была заложена в июне 1976 года на "Севмашпредприятии", вступила в строй ВМФ в 1981 году, в 1982 году вошла в состав Северного флота. На сегодняшний день ТК-208 "Дмитрий Донской" является самой крупной подводной лодкой в мире.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанк"Петр Великий" – четвертый по счету и единственный находящийся в строю тяжелый атомный ракетный крейсер третьего поколения проекта 1144 "Орлан". Основное предназначение судна – уничтожение авианосных групп противника. Крейсер был заложен в 1986 году на стапеле Балтийского завода. Он был спущен на воду в 1989 году, а в 1988 году вступил в состав флота.Тяжелый атомный ракетный крейсер Северного флота Петр Великий во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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"Петр Великий" – четвертый по счету и единственный находящийся в строю тяжелый атомный ракетный крейсер третьего поколения проекта 1144 "Орлан". Основное предназначение судна – уничтожение авианосных групп противника. Крейсер был заложен в 1986 году на стапеле Балтийского завода. Он был спущен на воду в 1989 году, а в 1988 году вступил в состав флота.
© Фото : пресс-служба Северного флота РФ/Олег КулешовК-560 "Северодвинск" – это российская многоцелевая атомная подводная лодка с крылатыми ракетами 4-го поколения, головной корабль проекта 885 "Ясень". Впервые в практике отечественного кораблестроения торпедные аппараты были расположены за отсеком центрального поста. Подлодка "Северодвинск" была заложена на оборонной судоверфи "Севмаш" в 1993 году. Судно было спущено на воду в 2010 году.АПЛ Северодвинск
© Фото : пресс-служба Северного флота РФ/Олег Кулешов
К-560 "Северодвинск" – это российская многоцелевая атомная подводная лодка с крылатыми ракетами 4-го поколения, головной корабль проекта 885 "Ясень". Впервые в практике отечественного кораблестроения торпедные аппараты были расположены за отсеком центрального поста. Подлодка "Северодвинск" была заложена на оборонной судоверфи "Севмаш" в 1993 году. Судно было спущено на воду в 2010 году.
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Неатомный ответ Америке

Макет эсминца Лидер на выставке Армия 2015
CC BY-SA 4.0 / Artem Tkachenko / Макет эсминца проекта 23560 (шифр "Лидер") на выставке "Армия 2015"
Атомный эсминец "Лидер": как Россия получит превосходство в Мировом океане
Россия постройкой большой серии дизель-электрических субмарин класса "Лада" с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой будет активно развивать неатомные подводные силы. Такой вывод можно сделать из заявлений представителей главного командования ВМФ России и кораблестроительной отрасли ОПК, прозвучавших на МВМС-2017 в Санкт-Петербурге.

Как заявил Бурсук, ДЭПЛ типа "Лада" станут основным проектом для российских неатомных подводных сил. Серия этих субмарин, по его словам, "будет очень большой"; модернизация проекта 677 предполагает оснащение подводных кораблей анаэробными силовыми установками.

Генеральный директор санкт-петербургских "Адмиралтейских верфей", строящих субмарины класса "Лада", Александр Бузаков уточнил, что четвертая и пятая подлодки этого проекта будут построены в течение ближайших пяти лет. "Контракт будет подписан не раньше осени. Если все будет идти по технологическому графику, то подлодки будут построены в течение пяти лет", — сказал он.

По его мнению, это будет российским ответом на посыл США о развитии направления, связанного с американскими неядерными вооружениями. "Если рассматривать подводную "воздухонезависимость" с геополитической точки зрения, то наши дизель-электрические ракетно-торпедные лодки — это тоже один из векторов развития неядерных вооружений", — сказал председатель ДПФ.

Он отметил, что в настоящее время в ВМФ России морские и океанские задачи успешно решают дизельные подлодки класса "Варшавянка" проектов 636.3 и 877, которые доказали свою эффективность, в частности, ударами ракетных комплексов "Калибр-ПЛ" по объектам международных террористов на территории Сирии, где РФ проводит военную операцию по официальной просьбе президента САР Башара Асада с 30 сентября 2015 года.

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