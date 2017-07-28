БРИКС надо сотрудничать в энергетической безопасности, заявил Патрушев

ПЕКИН, 28 июл — РИА Новости. Странам БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР) необходимо усилить сотрудничество в сфере обеспечения энергетической безопасности, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в пятницу в Пекине на встрече высоких представителей БРИКС.

"Министры энергетики стран БРИКС договорились изучить возможность создания Платформы сотрудничества БРИКС в сфере энергетических исследований. Считаем эту идею полезной. Совместный анализ запасов, состояния рынков, а также наших технологических возможностей поможет повысить эффективность сотрудничества в рамках БРИКС в энергетической сфере", — подчеркнул он.

По его словам, в настоящее время на мировом рынке наблюдается превышение предложения энергоресурсов над спросом, однако прогнозы на среднюю и долгосрочную перспективу говорят о том, что потребность в них будет стабильно расти.

"Возобновляемые источники, при всей их важности, полностью покрыть растущие потребности не смогут. Роль углеводородов останется значительной. При этом действующие месторождения, например, газа, к 2040 году смогут обеспечить лишь 60% мирового спроса", — сказал Патрушев.

"Необходимы крупные инвестиции в новые месторождения, которые зачастую расположены в труднодоступных районах или являются технологически сложными для эксплуатации", — резюмировал он.