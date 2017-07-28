РФ предложила БРИКС подключиться к Банку данных против терроризма

ПЕКИН, 28 июл — РИА Новости. РФ предлагает всем странам БРИКС подключиться к созданному ФСБ России Международному банку данных по противодействию терроризму, заявил в пятницу секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на проходящей в Пекине встрече высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

"Приглашаем все страны БРИКС также подключиться к созданному ФСБ России Международному банку данных по противодействию терроризму. Благодаря участию в нем 33 иностранных спецслужб и ряда профильных международных организаций создан консолидированный массив информации по лицам, причастным к террористической деятельности, а также по террористическим и экстремистским группировкам", — сказал он.

Патрушев также призвал принять меры для реализации международных соглашений и актов в сфере борьбы с терроризмом. По его словам, прежде всего речь идет о резолюциях Совета Безопасности ООН об иностранных боевиках, возвращающихся из районов локальных войн и вооруженных конфликтов, а также о пресечении финансирования террористических организаций за счет ведущейся ими нелегальной торговли нефтью и нефтепродуктами с территории Сирии и Ирака.

"Убеждены, что с учетом исходящей от ИГИЛ* и других террористических группировок угрозы мы должны действовать решительно. Рассчитываем на поддержку коллег в этом вопросе", — резюмировал секретарь Совбеза.

*Террористическая организация, запрещенная в России.