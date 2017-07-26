Комитет солдатских матерей отреагировал на идею о службе женщин по призыву

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Девушка при желании может служить в армии и сейчас, но брать в руки оружие — мужская функция, а женщине нужно рожать детей, так член правления Комитета солдатских матерей России Галина Новаковская прокомментировала РИА Новости слова омбудсмена Татьяны Москальковой о том, что женщины должны служить по призыву.

Москалькова, ветеран боевых действий и генерал-майор милиции в отставке, заявила в среду, что девушки в России ущемлены в праве проходить срочную службу, хотя "могут не хуже мальчишек отслужить в армии", и "это неправильно".

"Я думаю, что ее саму нужно спросить, допустим, ее дочери (у Москальковой одна взрослая дочь и два внука) где служили бы: в Чечне, на Дальнем Востоке или в Тьмутаракани? У нас есть военнослужащие, а есть вольнонаемные (контрактники) — и вот здесь и женщины служат. У нас есть военный институт, который женщин принимает", — заявила Новаковская.

"У женщины есть определенные функции от Бога – быть женщиной, детей рожать, иногда приходится оружие в руки брать, но это функция мужская", — добавила она.