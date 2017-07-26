В Минобороны придумали, как привлечь в армию жителей глубинки

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Вооруженные силы России получат в этом году 19 новейших модульных комплексов для отбора кандидатов на контрактную службу – это должно привлечь на службу молодых людей из отдаленных городов и сел.

"Сегодня комплекс уже принят на снабжение, и первые пять образцов поступили в пункты отбора Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Хабаровска, а также парка "Патриот". В текущем году планируются к поставке еще 14", — сообщил в среду на дне военной приемки статс-секретарь — замминистра обороны генерал армии Николай Панков.

По его словам, такие комплексы "позволят расширить географию агитационного воздействия" и "привлечь на службу по контракту граждан из отдаленных населенных пунктов".

Впервые прототип комплекса представили на форуме "Армия-2015". Военачальники одобрили разработку, и их пожелания учли при дальнейшей разработке.

"Отличительными особенностями комплекса являются модульное исполнение, высокая проходимость и автономность", — отметил Панков.

Комплекс состоит из мобильного модуля отбора и информационно-сценического модуля. Первый представляет собой съемный кузов-контейнер, установленный на шасси автомобиля повышенной проходимости. В комплект поставки входит необходимая мебель, офисное оборудование и информационный терминал.

Информационно-сценический модуль размещен на автоприцепе и состоит из кузова-контейнера, трансформируемого в сцену с операторским отсеком, системы аудиовизуального и светового сопровождения, системы электропитания, микроклимата и освещения.