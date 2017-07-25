В Балтийском море началась активная фаза российско-китайских учений

КАЛИНИНГРАД, 25 июл — РИА Новости. Активная фаза российско-китайских учений "Морское взаимодействие-2017" со стрельбой малой зенитной артиллерией по надводным и воздушным мишеням началась в Балтийском море, сообщил журналистам представитель Балтфлота капитан первого ранга Роман Мартов.

"Сегодня из военной гавани Балтийска вышли российские и китайские корабли для участия в активной фазе российско-китайского учения "Морское взаимодействие-2017". В этот же день в Балтийском море были сформированы российско-китайские тактические группы кораблей, которые начали активную фазу военно-морского учения со стрельбой малой зенитной артиллерией по надводным и воздушным мишеням", — сказал офицер.

Он отметил, что в следующие несколько дней российско-китайским тактическим группам предстоит выполнить задачи по плану учений: эпизоды по досмотру подозрительного судна и по освобождению захваченного пиратами судна, а также провести поисково-спасательную операцию по оказанию помощи аварийному кораблю и спасению терпящих бедствие на воде. Ожидается, что будут практически отработаны вопросы конвоирования судов, маневрирования и обмена сигналами.

Международные российско-китайские учения "Морское взаимодействие-2017" стартовали в субботу в главной военно-морской базе Балтийского флота городе Балтийск. Для участия в тренировке в Балтийское море пришел отряд кораблей ВМС КНР во главе с эсминцем "Хэфэй". Кроме него в отряд вошли фрегат "Юньчен" и судно снабжения "Ломаху". От российского флота в учениях принимают участие корветы "Стерегущий" и "Бойкий", спасательный буксир, а также авиация.