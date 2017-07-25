Судно "Эльбрус" вышло на контрольные испытания в Балтику

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Судно тылового обеспечения ледового класса "Эльбрус", построенное на петербургской Северной верфи для Военно-морского флота (ВМФ) России, вышло в Балтийское море для подготовки к заключительному этапу государственных испытаний, который пройдет на Северном флоте (СФ), сообщило во вторник Минобороны России.

В начале июня судно завершило первый этап госиспытаний на Балтике, в ходе которых были проверены его системы и механизмы.

"Судно тылового обеспечения ледового класса "Эльбрус" вышло на несколько суток в Балтийское море для контрольного выхода. После возвращения судна на Северную верфь, в случае положительного заключения, "Эльбрус" начнут готовить к переходу на СФ для прохождения заключительного этапа государственных испытаний, в ходе которых будут проверены мореходные качества судна, работа многолучевого эхолота и систем катодной защиты, а также состоятся испытания передачи грузов на судно с вертолетов", — сказано в сообщении.

Не имеющее аналогов в мире судно тылового обеспечения ледового класса "Эльбрус" проекта 23120 построено для ВМФ России на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. "Эльбрус" имеет самую мощную энергетическую установку среди судов вспомогательного флота — 18 тысяч мегаватт. Водоизмещение судна — 9,5 тысячи тонн. Длина корпуса — 95 метров; ширина — 22 метра; осадка — девять метров. Скорость хода — 18 узлов. Дальность плавания — 5 тысяч морских миль; автономность — 60 суток. Экипаж — 55 человек.

В настоящее время на "Северной верфи" продолжается строительство второго судна проекта 23120 "Всеволод Бобров".