В Кремле прокомментировали сообщения об усилении войск у границ Украины

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения об усилении группировки войск у границ Украины, заявил, что Россия может менять конфигурацию вооруженных сил на своей территории так, как считает целесообразным, а за более детальной информацией посоветовал обратиться в Минобороны.

"Российская Федерация вольна изменять конфигурацию вооруженных сил на своей территории в соответствии с тем, насколько это считается целесообразным — это первое. Второе: что касается конкретики, то в данном случае все-таки лучше этот вопрос адресовать коллегам в министерство обороны", — сказал Песков в ответ на вопрос о том, действительно ли Россия концентрирует военные силы у границы с Украиной, как об этом сообщает украинский генштаб, и с какой целью.