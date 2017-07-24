В Восточном военном округе началась масштабная проверка боеготовности

ВЛАДИВОСТОК, 24 июл — РИА Новости. Самая масштабная в текущем году внезапная проверка боевой готовности стартовала в Восточном военном округе, сообщает пресс-служба ВВО.
Соединения перегруппировались на большие расстояния и незнакомые полигоны. Практическая часть мероприятия состоится на крупном учебно-тренировочном комплексе округа "Цугол" в Забайкальском крае.
Всего в проверке принимают участие до восьми тысяч военнослужащих, до 50 самолетов и вертолетов, свыше трех тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники.