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Безопасность

"Конкуренция обострилась": российскому флоту обеспечат второе место в мире

22:0620.07.2017
(обновлено: 22:38 20.07.2017)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкКорабли Балтийского Флота в парадном строю во время генеральной репетиции военно-морского парада ко Дню ВМФ России. Архивное фотоКорабли Балтийского Флота в парадном строю во время генеральной репетиции военно-морского парада ко Дню ВМФ России. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Владимир Путин в четверг подписал указ об основах госполитики в области военно-морской деятельности на период до 2030 года.

Документ определяет цели, задачи и приоритетные направления российской политики в соответствующей области, а также механизмы ее реализации. Определяется роль ВМФ и ФСБ в военной составляющей морского потенциала России.

Указ вступил в силу со дня подписания, реализацией Основ госполитики займется правительство.

Прогнозы

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© AP Photo / Xinhua /Zha Chunming
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В Основах госполитики констатируется, что конкуренция между странами за доступ к ресурсам Мирового океана обострилась и до 2030 года в мире ожидается нестабильная обстановка.

Согласно прогнозам, будет усиливаться глобальная конкуренция, соперничество мировых центров силы. Политические и экономические процессы станут более неустойчивыми на фоне осложнения международных отношений и активизации транснациональных террористических группировок.

При этом страны с мощным флотом продолжат укреплять свои позиции, в том числе у российских границ.

"Ведущие мировые державы, обладающие значительным военно-морским потенциалом и развитой системой базирования, продолжают наращивать свое военно-морское присутствие в основных районах Мирового океана, в том числе в акваториях, непосредственно прилегающих к территории России", — говорится в документе.

Сохраняются существующие и появляется новые угрозы для национальной безопасности России. В их числе — "стремление ряда государств, прежде всего США и их союзников, к доминированию в Мировом океане, в том числе в Арктике". Эти страны стремятся также достичь "подавляющего превосходства" своих военно-морских сил.

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© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Кроме того, среди основных угроз указаны "территориальные претензии иностранных государств" к России, которые затрагивают приморские территории и прилегающие к ним акватории.

Отмечается также стремление ряда стран ограничить доступ России к ресурсам Мирового океана и перекрыть выход "на жизненно важные морские транспортные коммуникации".

Беспокойство вызывает и международный терроризм, пиратство, браконьерство, незаконных перевозки оружия, наркотиков и радиоактивных материалов.

ВМФ обеспечат второе место в мире

В документе подчеркивается, что Россия сохраняет статус великой морской державы, способной защищать свои интересы "в любом районе Мирового океана".

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При этом Россия "не допустит существенного превосходства военно-морских сил других стран" над своим флотом. В качестве цели заявлено закрепление ВМФ на втором месте в мире по боевым возможностям.

Критериями эффективности мер по реализации Основ госполитики названы, среди прочего, уровень оснащенности ВМФ современными вооружением,   способность нестратегическим оружием нанести ущерб флоту противника "на уровне не ниже критического", применить в любой обстановке ядерные силы. Необходима также способность "наращивать военно-морскую группировку на опасном стратегическом направлении за счет межтеатрового маневра силами флотов".

Основой вооружения российского флота до 2025 года станут высокоточные ракеты большой дальности. После 2025 года на вооружение поступят гиперзвуковые ракеты и роботизированные комплексы, включая автономные необитаемые подводные аппараты.

Особое внимание уделяется Черноморскому флоту — его боевые возможности планируется повысить за счет развития межвидовой группировки войск на Крымском полуострове.

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К 2030 году у России должны быть "мощные сбалансированные флоты" на всех стратегических направлениях, они должны обладать эффективным ударным оружием и развитой системой базирования, отмечается в документе.

В основе — международное право

Российское присутствие в Мировом океане опирается на международные правовые нормы, подчеркивается в Основах госполитики. 

Для влияния на военно-политическую обстановку в мире и защиты своих интересов Россия "реализует бесспорное право на военно-морское присутствие в Мировом океане, руководствуясь принципами и нормами международного права", говорится в тексте.

"Тенденции развития современной геополитической обстановки в мире убедительно подтверждают, что только наличие сильного Военно-морского флота обеспечит России лидирующие позиции в многополярном мире в XXI веке", — подводится итог в документе.

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