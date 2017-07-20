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Безопасность

Дипломат: пришло время закрывать спор РСМД между Россией и США

18:3320.07.2017
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© AP Photo / Thomas KienzleАмериканская баллистическая ракета средней дальности Першинг-2. Архивное фотоАмериканская баллистическая ракета средней дальности Першинг-2. Архивное фото
© AP Photo / Thomas Kienzle

ВЕНА, 20 июл — РИА Новости. Тему ракетных вооружений между Россией и США пришло время закрывать, для чего сторонам необходимо встретиться и окончательно все по ней решить, заявил в четверг РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее на полигоне Капустин Яр. Архивное фото.
© РИА Новости / Антон Денисов
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Американский сенатор предложил предъявить России ультиматум по РСМД

"На самом деле, как мне кажется, эту тему по оружию пора закрывать. Для этого нужно провести еще одну или несколько встреч полномочных представителей двух сторон и больше к ней не возвращаться. Бессмысленно на пустом месте устраивать такие пропагандистские забавы", — прокомментировал Ульянов законопроект о "противодействии" российскому ракетному вооружению, который американский сенатор-демократ Бен Кардин внес в конгресс.

В документе, имеющемся в распоряжении телеканала RT, предлагается уведомить российское правительство, что в случае несоблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на 1 января 2019 года США примут ответные меры, которые будут включать, в частности, создание неядерных ракет большой дальности, запускаемые недоступной для российских систем ПВО зоны.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Рябков: Россия не ставит под сомнение жизнеспособность договора РСМД

"В американской политике, в том числе на Капитолийском холме, очень велика, мне кажется, сила инерции: они как встали на эти рельсы, обвиняя Россию в нарушении договора, так и продолжают это делать, хотя никаких доказательств провести не в состоянии ", — добавил Ульянов.

Он отметил, что российская сторона не выдвигает конкретных предложений по таким встречам, но "в прошлом они проходили, наверняка, будут проведены вновь".

По его мнению, в настоящее время все упирается в то, что госдепартамент США находится "в ослабленном состоянии", прежнее руководящее звено было уволено, а новых людей так и не назначили.

Глава комитета по иностранным делам палаты представителей сената США Эд Ройс. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
В США предложили ввести санкции против России за "нарушение" договора РСМД

"И, по-моему, никто не знает, когда такие назначения состоятся, а без этого механизм должным образом функционировать не может. Плюс идет обзор внешней политики, что происходит при каждой новой администрации, но такое впечатление, что в этот раз обзор продлится дольше, чем обычно, и, может быть, завершится не в 2017, а только в 2018 году", — добавил собеседник агентства.

Договор РСМД подписан в 1987 году в Вашингтоне и носит бессрочный характер. Он запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 километров.

В США неоднократно обвиняли Россию в нарушении договора. Глава МИД Сергей Лавров отверг данные утверждения и указал, что американская сторона не приводит никакой конкретной информации в подтверждение своих заявлений.

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