Мотострелки ВВО на Сахалине уничтожили десант условного противника

ВЛАДИВОСТОК, 20 июл – РИА Новости. Мотострелковые подразделения Восточного военного округа на Сахалине в рамках внезапной проверки боевой готовности уничтожили тактический воздушный десант условного противника, сообщает пресс-служба ВВО.

"В ходе практической части мероприятия боевой подготовки военнослужащие были подняты по тревоге и совершили марш в заданный район, где выполнили нормативы по занятию обороны и организации охраны важных объектов Минобороны России. Помимо этого, военнослужащие вступили в учебный бой и уничтожили тактический воздушный десант условного противника", — говорится в сообщении.

В учении задействовали танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки "Гиацинт" и минометы.