Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы

Участники у вертолета МИ-26 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском

Участники у вертолета МИ-26 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Глава российского государства во вторник посетил экспозицию Тринадцатого международного авиакосмического салона (МАКС), который проходит на аэродроме Летно-исследовательского института имени М.М. Громова с 18 по 23 июля, где ознакомился с образцами и разработками авиационно-космической отрасли и отметил мировой масштаб выставки.

Главными новинками на авиашоу в подмосковном Жуковском стали завершающий государственные испытания российский истребитель МиГ-35; модифицированный с учетом полученного российскими летчиками в Сирии опыта военно-транспортный вертолет Ми-8АМТШ-ВН; линейка российских авиадвигателей; средства огневого поражения и различные перспективные проекты.

МАКС высокого полета



"МАКС действительно вышел на высокий уровень, стал ожидаемым событием для любителей аэрокосмической техники", — заявил Путин.

Он отметил, что на обширной экспозиции выставки в Жуковском свои разработки представят ведущие российские и иностранные компании, пройдут конференции и семинары по актуальным вопросам развития отрасли. Президент РФ подчеркнул, что Россия оставляет за собой сильные позиции в военном авиастроении и ракетно-космической отрасли и этот потенциал будет только укрепляться.

"За последние годы аэрокосмическому комплексу была оказана весомая государственная поддержка, проведена серьезная модернизация мощностей, реализуются проекты по созданию новой конкурентоспособной гражданской техники, в их числе вертолет Ка-62, магистральный лайнер МС-21. Отмечу также, что у нас по-прежнему сильные позиции в военном авиастроении и ракетно-космической сфере. Потенциал этих отраслей будет укрепляться в дальнейшем", — сказал Путин.

Он также заявил, что Россия будет наращивать долю отечественной авиатехники на внутреннем и мировом рынках, а также развивать систему послепродажного сервиса. "В том числе, речь может идти о наших нефтегазовых компаниях, других корпорациях с госучастием", — уточнил глава государства, добавив, что необходимо изменить ситуацию, когда авиатехника закупается за рубежом в больших количествах.

По словам президента РФ, МАКС-2017 будет способствовать укреплению производства и кооперации, росту международного сотрудничества, продвижению российской продукции на внутренний и на зарубежные рынки.

Ранее Путин направил приветствие участникам и гостям авиакосмического салона, в котором напомнил, что история МАКС началась 25 лет назад — с проведения в городе Жуковский Московской области "МосАэроШоу". По его словам, за это время форум превратился в экспозиционную площадку для ярких премьер, передовых достижений конструкторской мысли и по праву стал событием мирового масштаба.

В ходе посещения авиасалона глава российского государства осмотрел космический павильон, где его больше всего заинтересовали лунные аппараты — "Луна-24", в 1976 году побывавший на спутнике Земли, и "Луна Глоб", который должен стартовать в 2019 году и не менее года проработать на спутнике. Он также посетил стенд французской компании Safran, ознакомился с работой рентгеновского телескопа eROSITA Института внеземной физики имени Макса Планка (Германия) и побывал на стенде Boeing.

Интерес ВКС



Как отметил в первый день работы МАКС-2017 главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-полковник Виктор Бондарев, на международном авиасалоне в Жуковском представлено много новейших образцов военной техники, которые интересны и необходимы для ВКС.

"Конечно, вы видели много нового — много того, что нас на самом деле интересует, и того, что действительно необходимо ВКС. Мы это, естественно, будем пробовать, будем брать, испытывать, смотреть, а потом ставить на вооружение", — сказал Бондарев.

Он сделал ряд заявлений, касающихся перспективной техники и вооружения для ВКС России. В частности, он сказал, что первый этап испытаний российского истребителя пятого поколения ПАК ФА (Т-50) планируется завершить в декабре, назвав при этом Т-50 "прекрасной машиной", уже показавшей свои возможности в летной программе выставки МАКС-2017.

"То, что сегодня вытворял Т-50 — это, как говорили раньше, "ни в сказке сказать, ни пером описать". Такого вы уже нигде не увидите. В принципе, есть аналоги, но они только летают в длину, а наши все показывают в воздухе. Каждая страна, наверное, хочет иметь такие самолеты, а у нас они есть", — отметил Бондарев.

Как ранее заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, первые ПАК ФА должны поступить в Вооруженные силы РФ в 2019 году.

Главком также сообщил, что новый многоцелевой легкий истребитель МиГ-35 будет закупаться для ВКС России. "За этим самолетом, я думаю, будущее, и, естественно, он дешевле, чем тяжелые истребители, поэтому мы будем его брать", — сказал Бондарев.

Сроки приобретения самолета российским военным ведомством конкретизировал журналистам заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, заявив, что закупка МиГ-35 начнется с 2018 года в рамках новой Госпрограммы вооружений.

МиГ-35 является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29М/М2. По дальности полета новый истребитель превосходит предшественников в 1,5 раза. Истребитель развивает скорость более 2,2 Маха, бортовой радар МиГ-35 может сопровождать до 30 целей на расстоянии до 160 километров.

По словам Борисова, Минобороны России планирует закупить около 50 модернизированных бомбардировщиков Ту-160, серийное производство которых начнется с 2021 года. "Начало 2018 года — первый полет самолета в новом облике, с 2021 года серийное производство по 3-4 самолета в год. Мы намерены закупать около 50 самолетов этой марки", — пояснил замминистра обороны РФ.

Он также сообщил, что российское военное ведомство запланировало к 2020 году закупить около 15 средних многоцелевых вертолетов Ми-38.

Ми-38 — многоцелевой вертолет средней грузоподъемности, оснащенный новыми высокоэкономичными двигателями ТВ7-117В российского производства и интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом. В конструкции машины широко используются композитные материалы, в том числе в несущем и хвостовом винтах. Благодаря использованным техническим решениям Ми-38 превосходит другие вертолеты своего класса по грузоподъемности, пассажировместимости и основным летно-техническим характеристикам. Кроме того, вертолет может эксплуатироваться в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климаты. Первый фюзеляж серийного Ми-38 недавно был собран на Казанском вертолетном заводе.

Перспективы для неба и моря



Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин сообщил журналистам в день открытия МАКС-2017, что рассчитывает на создание опытного образца легкого истребителя пятого поколения до 2025 года, и новая госпрограмма вооружения (ГПВ) предполагает создание такого самолета. При этом он отказался комментировать вопрос о перспективном авиационном комплексе дальней авиации, отметив, что облик его определен.

Россия намерена в 2020-2022 годах получить ряд гиперзвуковых "авиационных средств поражения", заявил Борисов. По его словам, самым ценным является достижение гиперзвука не ракетами, а прямоточными двигателями. "Мы, оценивая научно-технический задел в этой области, не видим, что мы сильно отстали, а находимся примерно на одном уровне с ведущими странами, которые работают в этой области", — добавил замминистра обороны РФ.

По информации Борисова, минобороны обсуждает с авиастроителями создание самолета "с укороченным взлетом и посадкой, возможно, вертикального взлета и посадки" для авианосцев на базе "Як".

Он пояснил, что в рамках ГПВ предусмотрена закладка нового авианосца. "У нас на конец госпрограммы вооружений 2018-2025 годов запланирована закладка авианесущего крейсера. Думаю, что тогда возникнет необходимость разработки нового палубного самолета, возможно, вертикального взлета", — сказал Борисов журналистам.

Ранее заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук заявил, что минобороны запланировало строительство нового авианосца.

Космические заявления



В день открытия салона был сделан ряд заявлений о космических перспективах России. Так, глава Центра Хруничева Алексей Варочко сообщил журналистам, что вторая ракета-носитель тяжелого класса "Ангара" готова и в феврале-марте будет доставлена на космодром, На какой именно он не уточнил, но стартовая установка под "Ангару" в настоящее время есть только на Плесецке.

Российская ракета-носитель с двигателями на метане, разработку которой ведет Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс", может получить название "Союз-7". Об этом сообщил журналистам гендиректор РКЦ Александр Кирилин. "Раньше "Союз-5" планировали под СПГ (сжиженный природный газ — ред.), теперь проект по ракете на СПГ продолжаем под маркой "Союз-7", — сказал он.

До недавнего времени РКЦ "Прогресс" разрабатывал ракету среднего класса в рамках опытно-конструкторской работы "Феникс". Затем ракета получила название "Союз-5". Это ракета среднего класса, разрабатываемая в России на замену украинским "Зенитам". Носитель будет способен выводить на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезной нагрузки, в том числе по пилотируемой программе, а на геостационарную орбиту (с помощью разгонного блока) — до 2,5 тонны. На "Союзе-5" планируется впервые запустить новейший российский космический корабль "Федерация" в беспилотном варианте в 2022 году и с экипажем — в 2024 году. Ракета будет взлетать с модернизированного стартового комплекса под ракеты "Зенит" на космодроме "Байконур".

Как заявил глава предприятия-производителя спутников "Информационные спутниковые системы" (ИСС) имени Решетнева Николай Тестоедов, создание первого импортонезависимого навигационного спутника "Глонасс-К2" может завершиться к 2021 году.

Ранее заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Михаил Хайлов сообщил, что до конца 2016 года завершатся основные проектные проработки импортонезависимого навигационного космического аппарата "Глонасс-К2", а его запуск планируется осуществить в 2019-2020 годах.

Тестоедов также сообщил, что навигационный космический аппарат "Глонасс-К1" будет готов к запуску к концу 2018 года, уточнив при этом, что перед запуском новых спутников "необходимо сначала израсходовать наземный резерв "Глонассов-М".

На продажу за рубеж



Продажи авиационной техники занимают первое место в общем объеме российского оружейного экспорта. Как заявил накануне выставки генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев, Россия с 2000 года продала за рубеж 1,3 тысячи военных самолетов и вертолетов на сумму 65 миллиардов долларов.

Наиболее обсуждаемыми перспективными направлениями в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) России с зарубежными государствами являются готовящийся к подписанию с Индонезией контракт на поставку истребителей Су-35, возможные поставки российских корабельных вертолетов Ка-52К для стоящих на вооружении ВМС Египта кораблей типа "Мистраль", переговоры Москвы и Анкары о возможной поставке Турции зенитных ракетных систем С-400.

Как сообщил в начале июня гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, стороны уже согласовали все технические вопросы по заключению контракта. Помощник президента РФ по вопросам ВТС Владимир Кожин в связи с этим отмечал, что Россия не видит препятствий для поставки С-400 Турции в связи с ее членством в НАТО. После этого ряд западных СМИ опубликовал информацию со ссылкой на источник в турецком правительстве, согласно которой Анкара согласилась купить четыре дивизиона С-400 за 3 миллиарда долларов.

На авиасалоне МАКС-2017 Чемезов заявил, что локализовать производство зенитной ракетной системы С-400 в Турции невозможно.

"Речь идет об очень серьёзных технологиях. Нельзя взять и построить в поле предприятие по производству такой техники. Должны быть соответствующие квалифицированные кадры, технологическая школа. На все это потребовалось бы несколько десятков лет", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Как заявил на выставке генеральный директор Рособоронэкспорта, продажа новейших истребителей Су-35 за рубеж является в этом году приоритетной программой компании. "Су-35 — одна из звезд этого салона. Он будет летать вместе с Т-50. Это одна из приоритетных программ (Су-35) Рособоронэкспорта на 2017 год. Мы надеемся, что у нас в этом году все сложится", — сказал Михеев, имея в виду планирующееся подписание нескольких контрактов.

Ранее он заявил РИА Новости, что, в частности, планируется к подписанию контакт на поставку Су-35 в Индонезию и в ОАЭ. В настоящее время Россия реализует контракт на поставку 24 Су-35 в Китай.

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Дмитрий Шугаев сообщил, что ФСВТС России подготовила паспорт для продвижения экспорта самолета МиГ-35 на всех направлениях. "Серьезная работа ведется по его продвижению, маркетингу со стороны Рособоронэкспорта совместно с ОАК и РСК "МиГ", — сказал Шугаев.

"Особенно хотелось бы отметить, что МиГ-35 — это самолет нового поколения "4++", оснащен очень серьезным вооружением, новым бортовым оборудованием. Скажу вам честно: большую зависть вызывает у наших конкурентов, и это хорошо", — добавил он.

Шугаев также сообщил журналистам, что Россия завершит контракт на поставку 24 истребителей Су-35 Китаю в 2019 году. "В прошлом году были поставлены первые машины. Техника уже эксплуатируется, отзывы китайской стороны весьма позитивные", — отметил глава ФСВТС России.

Контракт на поставку 24 многофункциональных истребителей Су-35 Россия и Китай подписали в 2015 году. Поколение "4++" условно и указывает на то, что по совокупности характеристик Су-35 вплотную приближен к истребителю пятого поколения: за исключением стелс-технологии и АФАР он удовлетворяет большинству требований к самолетам пятого поколения.

По словам президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря, Россия в рамках данного контракта поставит в 2017 году китайской стороне 10 машин, первые четыре истребителя Пекин получил в прошлом году.

Гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский сообщил журналистам, что первые поставки вертолетов Ка-226Т Индии начнутся через два года после подписания контракта о создании совместного производства вертолетов Как-226Т в Индии.

Соглашение между РФ и Индией о сотрудничестве в области вертолетостроения было подписано в 2015 году. Согласно документу, "Вертолеты России" совместно с Рособоронэкспортом организуют поставки в Индию и локализацию производства в этой стране российского вертолета Ка-226Т и его модификаций в количестве 200 единиц, при этом не менее 140 единиц из них должны быть произведены на мощностях СП в Индии. В начале мая правительство Индии зарегистрировало совместное предприятие с РФ по производству Ка-226Т. По плану, СП будет выпускать до 35 Ка-226Т в год с возможностью увеличения объемов производства.

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т разработан для выполнения транспортных и специальных задач в любых метеоусловиях. Вертолет способен перевозить до 1,5 тонны грузов на расстояние до 600 километров, взлетная масса машины — 3,4 тонны.

Директор ФСВТС России сообщил, что РФ в ходе авиасалона МАКС-2017 планирует подписать контракт по модернизации парка истребителей МиГ-29 ВВС Малайзии. "Сегодня здесь находится главком ВВС этой страны. Надеемся, что все пройдет успешно", — сказал Шугаев.

Россия по контракту от 1994 года поставила Малайзии 18 МиГ-29Н. Ранее представитель ОАК сообщил РИА Новости, что руководству Малайзии переданы предложения по модернизации МиГ-29Н до уровня МиГ-29СМ.

Россия продолжает военно-техническое сотрудничество с Европой по вертолетам. Об этом заявил журналистам Шугаев. "Европа занимает незначительный процент в системе ВТС — 1-2%. Тем не менее, сотрудничество продолжается. Есть заводы в Чехии и Болгарии, которые осуществляют ремонт наших вертолетов в интересах ВВС Афганистана", — уточнил он.

Директор ФСВТС также заявил, что Россия на МАКС-2017 планирует обсудить с Алжиром возможную поставку систем ПВО и авиации. "Мы планируем провести переговоры с нашими партерами из Египта, обсудим поставку вертолетов для "Мистралей". Кроме того, запланированы переговоры с нашими партнерами из Алжира и Турции — в основном, по тематике ПВО и авиации", — сказал Шугаев.

Ранее о переговорах с Алжиром по этой тематике известно не было.

О том, что Филиппины заинтересованы в покупке широкого перечня вооружений у России, но этот вопрос требует серьезной проработки, журналисты в ходе работы выставки узнали от директора по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктора Кладова.

Ранее посол Филиппин в РФ Карлос Соррета сообщил, что Манила планирует приобрести в РФ оружие частично из имеющихся у нее на текущий момент средств, частично — в кредит, Москва предложила для этого "очень хорошие условия".

До настоящего времени между Россией (СССР) и Филиппинами не было заключено ни одного контракта по линии ВТС. Между тем закупка вооружения у традиционного филиппинского партнера по ВТС — Соединенных Штатов — становится все более проблематичной из-за условий, которые выдвигает американская сторона.

Санкции и контракты



Глава ФСВТС отметил большое внимание иностранных участников к МАКС-2017. "Интерес к выставке огромен. Примерно 170 иностранных участников из 50 стран. Порядка 650 образцов техники военного назначения и 70 официальных делегаций будут представлены на МАКС", — сказал Шугаев.

По его словам, на авиасалоне представлены 115 летательных аппаратов, 18 самолетов ВКС России будут участвовать в демонстрационных полетах.

Как заявил на выставке гендиректор Рособоронэкспорта, ни один договор компании не был сорван из-за западных санкций — все исполняются в срок.

По его информации, санкции не повлияли на географию поставок, но оказывают определенное давление на схемы расчетов, на банки, которые привлечены к обслуживанию контрактов. "Несколько некомфортно чувствуем, когда у нас происходит согласование схем расчетов платежей или таможенных процедур. Мы просто стараемся прилагать некие усилия, делаем больше, чем нужно, и все у нас достаточно неплохо складывается", — добавил Михеев.

Взаимовыгодные соглашения



Рособоронэкспорт договорился помогать Роскосмосу в продвижении на мировом космическом рынке. Об этом после подписания двумя корпорациями соглашения о сотрудничестве сообщил в ходе работы авиасалона Михеев. "Оно будет действовать в течение пяти лет и автоматически продляться в случае отсутствия уведомлений. В соответствии с соглашением, Рособоронэкспорт будет оказывать помощь и поддержку Роскосмосу при продвижении продукции и услуг на мировом рынке, и помощь, надеемся, будет взаимной", — сказал Михеев.

По его словам, сегодня Рособоронэкспорт в качестве посредника предлагает широкий спектр услуг в области космоса: российские предприятия создают и запускают спутники военного или двойного назначения в интересах иностранных заказчиков, создают наземные комплексы управления, приема и обработки информации.

"Иностранные заказчики обеспечиваются картографической продукцией, созданной на основе материалов космических съемок, а специалисты из стран-партнеров обучаются тематической обработке и анализу данных дистанционного зондирования Земли", — добавил Михеев.

Трехстороннее соглашение по производственно-техническому сотрудничеству между РСК "МиГ", "ОДК-Климов" и КЭМЗ в рамках МАКС-2017 подписали исполнительный директор "ОДК-Климов" Александр Ватагин, гендиректор РСК "МиГ" Илья Тарасенко и гендиректор концерна КЭМЗ Ибрагим Ахматов.

"Соглашение подразумевает более тесное сотрудничество. Мы более активно будем участвовать в разработке новых самолетов", — сказал Тарасенко.

Гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский сообщил в интервью телеканалу "Россия 24", что на авиасалоне планирует подписать соглашения с компанией "ЮТэйр", государственно-транспортно-лизинговой компанией, китайскими компаниями, компаниями из Африки и Латинской Америки.

Богинский добавил, что традиционными покупателями продукции холдинга по военной технике являются Индия, Китай, Алжир, Египет.

МАКС перелетит в Кубинку?



В ходе посещения авиасалона в Жуковском президент России на стенде ПАО "Иркут" пообщался с летчиками-испытателями. Они рассказали ему о ходе испытательных процедур новых гражданских самолетов МС-21.

"Владимир Владимирович, крик души есть на 30 секунд. Злые языки утверждают, что это у нас последний МАКС в Жуковском. Мы обращение от летчиков-испытателей передали (вице-премьеру) Дмитрию Олеговичу (Рогозину). Если будет возможность, хотелось бы, чтобы посмотрели", — обратился к Путину летчик-испытатель Роман Таскаев.

По мнению летного состава испытателей, которые базируются на аэродроме в Жуковском, здесь достаточная по площади территория, развитая инфраструктура и должный уровень безопасности.

Ранее заместитель министра промышленности и торговли России Олег Бочаров сообщил журналистам, что решение о переносе авиасалона из Жуковского в Кубинку будет принято в 2018 году. Он отметил, что "если будет площадка готова и она будет лучше, она будет отвечать всем требованиям технологическим, которые выдвигаются, она будет использована".

"Этот вопрос требует очень взвешенного и толкового подхода. Безусловно, здесь в Жуковском сложилась своя инфраструктура, здесь есть определенная традиция. МАКС всегда идет как синоним города Жуковский, и надо посчитать, стоит ли овчинка выделки", — сказал Рогозин журналистам на МАКС-2017.

По его словам, действительно было бы интересно в одном центре собрать все выставки, но все-таки площадка в Кубинке более военно-техническая, а на МАКСе присутствует большое количество гражданской авиационной техники. "Поэтому вопрос будет обсуждаться", — добавил заместитель председателя правительства РФ.

Как заявил на пресс-конференции в рамках авиасалона глава "Ростеха", следующий МАКС, скорее всего, пройдет уже в Кубинке. "Скорее всего, нет (не пройдет в Жуковском — ред.). В районе Кубинки уже создан выставочный комплекс со всем необходимым", — сказал Сергей Чемезов, отметив, что в Кубинке запланировано увеличение взлетно-посадочной полосы.

Авиасалон МАКС проходит раз в два года с 1993 года и является одним из крупнейших мероприятий такого рода в мире. Главная цель его проведения — демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка России для совместных проектов с зарубежными партнерами.