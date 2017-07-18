Рособоронэкспорт: санкции не сорвали ни один договор на экспорт оружия

На полигоне во время подготовки к открытию Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 в Жуковском. 15 июля 2017

На полигоне во время подготовки к открытию Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 в Жуковском. 15 июля 2017

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 18 июл — РИА Новости. Ни один договор "Рособоронэкспорта" не был сорван из-за западных санкций, все исполняются в срок, заявил журналистам во вторник глава компании Александр Михеев.

"Санкции — вещь неприятная. Мы не можем говорить, что они не повлияли. Но, в целом, все наши контракты исполняются в согласованные сроки, и нарушений со стороны "Рособоронэкспорта" и промышленности нет… Ни один контракт не сорван", — сказал Михеев на авиасалоне "МАКС-2017".

По его словам, санкции не повлияли на географию поставок, но оказывают определенное давление на схемы расчетов, на банки, которые привлечены к обслуживанию контрактов.

"Несколько некомфортно чувствуем, когда у нас происходит согласование схем расчетов платежей или таможенных процедур. Мы просто стараемся прилагать некие усилия, делаем больше, чем нужно и все у нас достаточно неплохо складывается", — добавил Михеев.