На полигоне во время подготовки к открытию Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 в Жуковском. 15 июля 2017

На полигоне во время подготовки к открытию Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 в Жуковском. 15 июля 2017

ЖУКОВСКИЙ, 18 июл — РИА Новости. Новый российский беспилотный конвертоплан может пойти в серийное производство в 2018 году, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе "Вертолетов России".

"К четвертому кварталу 2017 года конвертоплан VRT30 выйдет на второй этап испытаний, в ходе которого он будет протестирован в различных режимах полета, погодных условиях и с целевыми элементами полезной нагрузки. Ориентировочный выход беспилотника в серийное производство намечен на конец 2018 года", — говорится в сообщении пресс-службы.

Экспериментальный образец беспилотника будет представлен на авиакосмическом салоне МАКС-2017, который проходит в подмосковном Жуковском с 18 по 23 июля.

Отмечается, что на основе технического задела по проекту будет создан конвертоплан со взлетной массой до двух тонн. Преимущество летательных аппаратов, выполненных по схеме конвертоплана, заключается в том, что для их эксплуатации не требуется наличие взлетной полосы. Кроме того, благодаря поворотному механизму винтов конвертоплан способен как развивать высокую скорость, так и выполнять задачи в режиме висения.

"VRT30 представляет собой летающую лабораторию, на базе которой по ряду систем формируется технический задел для создания аналогичной машины со взлетной массой до двух тонн. В этом перспективном конвертоплане планируется использовать новейшую технологию сверхпроводимости, разработанную компанией "СуперОкс", что позволит снизить массу силовой установки, агрегатов электрогенерирующей системы и систем электроснабжения. Таким образом увеличится масса полезной нагрузки, что сделает аппарат коммерчески привлекательным для широкого круга заказчиков", — приводит пресс-служба слова гендиректора холдинга Андрея Богинского.