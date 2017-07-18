Начались сборы руководящего состава Вооруженных сил под руководством Шойгу

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Сборы руководящего состава Вооруженных сил России начались под руководством министра обороны генерала армии Сергея Шойгу, сообщили в военном ведомстве.

"В течение трех дней участники обсудят широкий спектр вопросов, касающихся тенденций развития военно-политической обстановки, обеспечения военной безопасности государства", — говорится в сообщении.

Также будут рассмотрены вопросы, связанные с особенностями организации и проведения мероприятий боевой подготовки ВС и работы оперативного состава на пунктах управления.

Сборы пройдут в Военной академии Генштаба, а также на полигонах Западного и Южного военных округов и завершатся 21 июля.

"По окончании сборов состоятся круглые столы, в ходе которых участники обсудят подходы к развитию практики современного боя и управления им", — отмечает Минобороны.

К участию к сборам привлечены руководящий состав главных командований видов Вооруженных сил, командований родов войск, военных округов и Северного флота, руководители центральных органов военного управления, командующие и начальники штабов объединений.