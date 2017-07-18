"Вертолеты России" поставят Минобороны два Ми-38

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 18 июл – РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" подписал контракт на поставку Минобороны РФ двух средних многоцелевых вертолетов Ми-38, поставки запланированы на 2018 и 2019, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе компании.

"Вертолеты России" приступили к исполнению контракта с министерством обороны РФ на поставку двух средних многоцелевых вертолетов Ми-38, первая и вторая машины будут поставлены заказчику в 2018 и 2019 годах соответственно", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что Ми-38 уже прошел испытания по подъему груза массой 5 тонн внутри кабины и на внешней подвеске, а также на возможность применения вертолета на горячем и обводненном топливе. На ближайшее время запланирована сертификация производства Ми-38 на Казанском вертолетном заводе.

"В лице министерства обороны Ми-38 получит опытного эксплуатанта, который сможет полностью раскрыть потенциал этого вертолета, обладающего повышенной тяговооруженностью и дальностью полета. Уже сегодня мы отмечаем интерес к этой машине как у российских, так и зарубежных эксплуатантов. В настоящее время планируется проведение переговоров по вопросам поставок Ми-38, холдинг рассчитывает на их положительный результат", — цитируется в сообщении гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский.

Средний многоцелевой вертолет Ми-38 занимает нишу между Ми-8 и тяжелым Ми-26 и может применяться для перевозки грузов и пассажиров, использоваться в качестве поисково-спасательного вертолета, а также для полетов над водной поверхностью.