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Безопасность

Экипаж машины под водой. Зачем танкистам водолазная подготовка

18:5717.07.2017
(обновлено: 18:58 17.07.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкУчастники соревнований по танковому биатлону команды министерства обороны России на 1-ом этапе Армейских международных игр - 2016Участники соревнований по танковому биатлону команды министерства обороны России на 1-ом этапе Армейских международных игр - 2016
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Танкисты Южного военного округа на этой неделе будут учиться водить свои боевые машины под водой. Об этом в понедельник сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев. Он пояснил, что маневры пройдут на полигоне Прудбой в Волгоградской области, в них примут участие более 100 военнослужащих.

— В ходе подготовки танкисты преодолеют водные преграды шириной свыше 50 метров, двигаясь по дну водоема на глубине до 6 метров, — озвучил нормативы Астафьев. — В условиях нулевой видимости механик-водитель, ориентируясь по приборам, должен провести машину по дну водоема без переключения передач, остановок и резких поворотов.

Танки Т-72Б3. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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В Волгоградской области пройдут занятия по вождению танков под водой
Кроме того, экипажи отработают аварийные действия в случае затопления танка. Это упражнение считается одним из сложнейших и самых опасных в Сухопутных войсках. Только тех танкистов, которые справятся с подготовительными заданиями, допустят к финальному этапу учений — преодолению водной преграды длиной 100 метров. Полковник танковых войск запаса Виктор Мураховский, неоднократно выполнявший подобное упражнение в условиях, приближенных к боевым, рассказал РИА Новости, как танкисты готовятся к "погружению" и что при этом может пойти не так.

"Иду по приборам"

В реальных боевых условиях танковые подразделения "загоняют" в воду тогда, когда противник хорошо оснащен технически и обладает серьезным разведывательным потенциалом. Переброска танков на другой берег по мосту или понтону очень заметна для спутников, авиации и беспилотников. Следовательно, такая переправа уязвима для высокоточной ракеты или бомбо-штурмового удара с воздуха. Движение бронетехники по дну позволяет в значительной степени нивелировать эти риски, конечно, при должном соблюдении правил маскировки.

© РИА Новости / Сергей СамохинПерейти в фотобанкФорсирование реки танками Т-72 с оборудованием для подводного вождения танка во время тактического бригадного учения
© РИА Новости / Сергей Самохин
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Форсирование реки танками Т-72 с оборудованием для подводного вождения танка во время тактического бригадного учения

— Естественно, ни один командир танка не будет форсировать водоем в неразведанном месте, — рассказал РИА Новости Виктор Мураховский. — Сначала там работают разведка, инженерно-саперные подразделения. Маршрут выбирается заранее, но противнику он неизвестен. В результате танки могут появиться там, где их меньше всего ждут, и ударить в тыл или во фланг. На войне такие внезапные действия могут решить исход важных сражений и даже крупномасштабных общевойсковых операций.

Демонстрация танка Т-14 Армата
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Все отечественные танки могут преодолевать водные преграды глубиной до 5-6 метров, это заложено в их конструкции. В частности, двигатель при движении машины по дну должен получать кислород. С этой целью на него устанавливается воздухопитающая труба длиной 3-4 метра, которая "выглядывает" из водоема на манер флотского перископа или шноркеля. Сам танк герметизируется изнутри специальными устройствами. Башня "вжимается" в корпус, на края люков устанавливаются резиновые прокладки, на дульный срез пушки — водонепроницаемый чехол-колпак, а выхлопная труба двигателя оборудуется клапанной коробкой.

— Механик-водитель под водой ничего не видит, — пояснил Виктор Мураховский. — На глубине 3 метра в триплексах одна муть зеленая. Поэтому он ориентируется по гирополукомпасу. Этот прибор еще на суше настраивается на ориентир на противоположном берегу и под водой помогает танкистам выдерживать направление. Летчики в таких случаях говорят "иду по приборам". При этом танк готов к бою сразу же после переправы. Помню, я принимал участие во внезапной проверке боеготовности в Группе советских войск в Германии (ГСВГ), которую проводил начальник Генштаба Вооруженных сил СССР маршал Николай Васильевич Огарков. Мы шли через реку с полным боекомплектом. И как только башня показалась над водой, отсоединили изнутри воздухопитающую трубу и открыли огонь по мишени. Главное — первым снарядом зарядить подкалиберный, чтобы он сорвал с дульного среза предохранительную насадку. Если фугасом бить, может рвануть прямо в стволе.

Преодоление танком водной преграды
Преодоление танком водной преграды

Без паники

Подводное вождение — один из важнейших и самых сложных этапов в подготовке экипажа. В каждой танковой части есть специальный бассейн с макетом танка, установленным на дне. Именно здесь военнослужащие учатся покидать машину в том случае, если она потеряла под водой подвижность. Каждый член экипажа имеет изолирующий противогаз, который начинает вырабатывать кислород при активации специального химического патрона. Сначала он начинает поступать в специальный мешок и оттуда — в маску танкиста.

Просто так из танка не выберешься — разница давления не позволяет открыть люки изнутри. Чтобы его выровнять, машину необходимо затопить. Кроме того, в таких бассейнах танкистов учат готовить танк к эвакуации, крепить буксировочные тросы. И все это — в одних изолирующих противогазах на глубине 5-6 метров.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкТанк Т-72 преодолевает водную преграду по дну водоема в рамках тактических учений подразделений 5-й общевойсковой армии ВВО
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Танк Т-72 преодолевает водную преграду по дну водоема в рамках тактических учений подразделений 5-й общевойсковой армии ВВО

— На такое способен далеко не каждый военный, — подчеркнул Виктор Мураховский. — Бывало, что здоровых парней не брали в танкисты просто потому, что у них был прикус неправильный. С таким дефектом невозможно удерживать загубник изолирующего противогаза. Многих отсеивают по психологическим особенностям. Воды, на моей памяти, мало кто боялся. Но очень многие начинали паниковать в макете танка во время его затопления. Только представьте: вы сидите в замкнутом пространстве, которое постепенно заполняется водой. Тут нужны высокие морально-психологические качества, чтобы сохранить спокойствие и способность действовать как учили. И если военный не проходит такое испытание, его переводят в другие рода войск.

Личный опыт

Сколько речек довелось форсировать под водой самому Виктору Мураховскому, он вспомнить не может: говорит — много. От белорусского Немана и немецкой Эльбы до Мёши в Татарстане. В первый раз "погружался" еще на среднем Т-55 и далее по цепочке: Т-62, Т-64, Т-72 и Т-80. По его словам, командиры всегда идут под воду со своими экипажами. Переправа по дну — всегда очень большой риск, и чрезвычайные ситуации возникали регулярно.

© РИА Новости / Александр ПоляковПерейти в фотобанкТанки Т-80 во время учений по подводному вождению
© РИА Новости / Александр Поляков
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Танки Т-80 во время учений по подводному вождению

— Помню, наши танки форсировали одну реку, противоположный берег был очень крутой, обрывистый, — вспоминает Мураховский. — Незадолго до переправы инженерно-саперные подразделения проделали в нем проход, чтобы машины смогли подняться на сушу. Но на одном танке сломался гирополукомпас, и мехвод "промазал" мимо назначенного участка. В итоге Т-62 начал карабкаться прямо на обрыв и опрокинулся обратно в воду кверху гусеницами. Только они из воды и остались торчать. Танк зарылся башней в грунт, при падении обломало воздухопитающую трубу. К счастью, ил закрыл образовавшуюся дыру, и вода через нее не поступала. На связь с экипажем мы выйти не могли — антенну рации тоже оторвало. Спасательная команда запрыгнула сверху на днище и начала перестукиваться с экипажем. Те отвечали. Мы выдохнули: значит, живы. К счастью, экипаж был подготовленный. Командир — сержант, которому до "дембеля" три недели оставалось, быстро организовал подчиненных. Они надели противогазы, активировали кислородные патроны, вытащили триплекс механика водителя и затопили танк. После чего вышли наружу через люк в днище. Порядком обалдевшие, конечно, от такого приключения, но живые и невредимые. Очень удивились, что танк на таком мелководье лежал: им казалось, что над ними метра четыре воды. Но даже такая ситуация при недостаточной подготовке экипажа может стать смертельной.

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