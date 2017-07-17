Россия в 2017 году экспортировала авиатехники на два миллиарда долларов

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Россия в первой половине 2017 года экспортировала авиатехники на сумму около 2 миллиардов долларов, сообщили журналистам в понедельник в преддверии международного авиакосмического салона МАКС-2017 в пресс-службе "Рособоронэкспорта".

Выставка МАКС-2017 пройдет в период с 18 по 23 июля в подмосковном Жуковском.

"Только в первой половине 2017 года экспорт вооружения и военной техники для ВВС по нашим контрактам составил около 2 млрд. долларов США. Ожидаем, что по итогам МАКСа сможем увеличить портфель заказов для обеспечения будущих поставок", — цитируется в сообщении заместитель гендиректора Рособоронэкспорта Сергей Ладыгин, возглавляющий официальную делегацию компании на салоне.

В прошлом месяце гендиректор компании Александр Михеев сообщил, что доля авиатехники в экспорте российских вооружений за последние пять лет составляла не менее 40%. В прошлом году из более тысячи подписанных компанией контрактов самые крупные пришлись именно на авиацию.