На учениях под Хабаровском спецназ воспользовался "Терминатором"
08:2313.07.2017
(обновлено: 08:26 13.07.2017)
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ХАБАРОВСК, 13 июл — РИА Новости. Военнослужащие спецназа Восточного военного округа на учениях в Хабаровском крае провели с борта вертолета Ми-8амтш "Терминатор" подавление наземных огневых позиций условного противника, чтобы высадить десант, сообщает пресс-служба ВВО.
"В Хабаровском крае состоялось тактико-специальное учение с военнослужащими соединения специального назначения ВВО по ведению огня с борта транспортно-штурмового вертолета. Разведчики отработали задачи по подавлению огневых позиций условного противника с воздуха с целью зачистки зоны высадки основных подразделений", — говорится в сообщении.
Отмечается, что для усложнения выполнения задачи летчики вертолетов Ми-8амтш "Терминатор" постоянно меняли высоту полета от 50 до 250 метров на скорости около 120 км/ч.
При выполнении тактических заданий военнослужащие спецназа использовали штатное стрелковое оружие, в том числе пулеметы Калашникова.
Военнослужащие соединения специального назначения ЮВО провели тактико-специальные учения по десантированию с многоцелевого ударного вертолета Ми-35М и отражению атаки отряда условных террористов.
Совместные учения соединений специального назначения и экипажей армейской авиации проходили на аэродроме "Кореновский" в Кранодарском крае.
В ходе спецоперации был задействован уникальный многофункциональный оптико-электронный комплекс разведки "Интриган".
Этот комплекс, разработанный российскими специалистами, может отслеживать различные цели противника на расстоянии до 12 километров. Сканируя территорию, комплекс умеет определить тип военной техники противника и расстояние до нее.
Помимо отражения атаки условных террористов, спецназовцы в ходе учений отработали эвакуацию раненого на вертолете.
Сотрудники соединения специального назначения выполнили стрельбы из автоматов и пулеметов с транспортно-боевого вертолета Ми-35М.
Транспортно-боевой вертолет Ми-35М во время совместных тактико-специальных учений на аэродроме "Кореновский" в Краснодарском крае.
Главной целью учений стала отработка навыков огневой поддержки высадки десанта штурмовым способом, когда вертолет не может применить штатные средства вооружения при условии близости своих войск.
Российский транспортно-боевой вертолет Ми-35М предназначен для уничтожения бронетанкового вооружения и техники, десантирования и огневой поддержки подразделений сухопутных войск, эвакуации раненых, а также для перевозки грузов в кабине или на внешнем подвесе.
Вертолет Ми-35М выпускается на заводе "Роствертол" в Ростове-на-Дону.