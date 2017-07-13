На учениях под Хабаровском спецназ воспользовался "Терминатором"

ХАБАРОВСК, 13 июл — РИА Новости. Военнослужащие спецназа Восточного военного округа на учениях в Хабаровском крае провели с борта вертолета Ми-8амтш "Терминатор" подавление наземных огневых позиций условного противника, чтобы высадить десант, сообщает пресс-служба ВВО.

"В Хабаровском крае состоялось тактико-специальное учение с военнослужащими соединения специального назначения ВВО по ведению огня с борта транспортно-штурмового вертолета. Разведчики отработали задачи по подавлению огневых позиций условного противника с воздуха с целью зачистки зоны высадки основных подразделений", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для усложнения выполнения задачи летчики вертолетов Ми-8амтш "Терминатор" постоянно меняли высоту полета от 50 до 250 метров на скорости около 120 км/ч.

При выполнении тактических заданий военнослужащие спецназа использовали штатное стрелковое оружие, в том числе пулеметы Калашникова.